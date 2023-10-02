مهمة الصين القمرية التالية لنقل حمولة من باكستان

ستشمل مهمة الصين القمرية القادمة، تشانغ آه-6، المقرر إجراؤها في عام 2024، حمولة من باكستان كجزء من تعاونهما المتزايد في قطاع الفضاء. هدف المهمة هو إعادة عينات من الجانب البعيد للقمر، الذي لم يستكشفه البشر بعد. يحتوي الجانب البعيد من القمر على حوض آيتكين، وهو شكل أرضي قمري مهم ذو قيمة علمية. وتهدف المهمة إلى الهبوط في حوض القطب الجنوبي-أيتكين وجمع عينات من مناطق وأعمار مختلفة.

ومن أجل تعزيز التعاون الدولي، ستحمل مهمة تشانغ آه-6 حمولات ومشاريع أقمار صناعية من مختلف البلدان والمناطق. وتشمل هذه الأجهزة جهاز كشف الرادون الفرنسي DORN، وكاشف الأيونات السالبة التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وعاكس الليزر الإيطالي، والقمر الصناعي CubeSat الباكستاني. إن CubeSat هو قمر صناعي مصغر من باكستان، مما يدل على مشاركة البلاد المتزايدة في استكشاف الفضاء.

كما أعربت باكستان عن اهتمامها بالانضمام إلى محطة تيانجونج الفضائية الصينية وقاعدتها القمرية الطموحة في القطب الجنوبي. وفي وقت سابق من هذا العام، أرسلت باكستان بذورا إلى محطة الفضاء الصينية لأغراض بحثية.

الجانب البعيد من القمر، والمعروف أيضًا باسم "الجانب المظلم للقمر"، هو الجانب الذي يواجه بعيدًا عن الأرض ويظل غير مستكشف إلى حد كبير. ولتمكين الاتصال بين الجانب البعيد من القمر والأرض، تخطط الصين لإطلاق القمر الصناعي Queqiao-2، أو Magpie Bridge-2، في النصف الأول من عام 2024.

يوضح هذا التعاون بين الصين وباكستان في استكشاف الفضاء الروابط القوية بين الصديقين في جميع الأحوال الجوية. كما أنه يدل على الأهمية المتزايدة للتعاون الدولي في تطوير المعرفة العلمية والاستكشاف خارج حدود الأرض.

التعاريف:

– تشانغ إي-6: المهمة القمرية الصينية القادمة، تهدف إلى الهبوط على الجانب البعيد من القمر لجمع العينات.

- الحمولة: المعدات أو الأدوات التي تحملها المركبة الفضائية.

– كيوب سات: قمر صناعي مصغر يستخدم لأغراض مختلفة.

– حوض آيتكين: أحد التضاريس القمرية الثلاثة الرئيسية، ويقع في الجانب البعيد من القمر.

– تيانجونج: محطة الفضاء الصينية.

– Queqiao-2: القمر الصناعي الصيني لتسهيل الاتصال مع الجانب البعيد من القمر.

مصادر:

- إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)

– وكالة أنباء شينخوا

– صحيفة جلوبال تايمز

– صحيفة الفجر