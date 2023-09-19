يلتقط التلسكوب الجديد واسع المجال في الصين صورة مذهلة لمجرة المرأة المسلسلة

كشفت الصين مؤخرًا عن أحدث تلسكوب واسع المجال، وهو تلسكوب المسح واسع المجال (WFST)، الواقع في جبال مقاطعة تشينغهاي. بقطر 8.2 قدم (2.5 متر)، يعد WFST أكبر منشأة مسح للمجال الزمني في نصف الكرة الشمالي. وهو مجهز بكاشفات CCD فسيفساء 9k x 9k، وله دقة تبلغ 9,000 بكسل في كلا المحورين الأفقي والرأسي، مما يسمح له بالتقاط صور فلكية مفصلة.

تم تطويره بشكل مشترك من قبل جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية ومرصد الجبل الأرجواني (PMO) التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، ويهدف WFST إلى مراقبة مناطق محددة من السماء مع مرور الوقت، والكشف عن الأحداث الفلكية العابرة مثل المستعرات الأعظم و أحداث اضطراب المد والجزر. كما سيعزز قدرات الصين في مراقبة الأجسام القريبة من الأرض والإنذار المبكر.

الصورة الأولى التي أصدرها WFST هي صورة مذهلة لمجرة المرأة المسلسلة، حيث تعرض قدراتها واسعة النطاق وعالية الدقة. إن ميزات التصميم المتقدمة للتلسكوب، مثل أسطوانة العدسة الطويلة لتقليل الضوء الشارد ومنطقة أصغر لحجب الضوء لزيادة الحساسية، تجعله قابلاً للمقارنة بمعدات المراقبة الدولية الأكثر تقدمًا.

بدأ بناء WFST في يوليو 2019 بالقرب من مدينة Lenghu، الواقعة على هضبة بمتوسط ​​ارتفاع 13,120 قدمًا (4,000 متر) فوق مستوى سطح البحر. يوفر هذا الموقع الاستراتيجي سماء ليلية صافية وظروف جوية مستقرة ومناخًا جافًا والحد الأدنى من التلوث الضوئي.

يمثل WFST تقدمًا كبيرًا في علم الفلك الصيني ويسلط الضوء على خبرة البلاد في هذا المجال. ويعرض التلسكوب، الذي سمي على اسم الفيلسوف الصيني القديم موزي، المعروف أيضًا باسم ميسيوس، الذي أجرى تجارب بصرية مبكرة، الابتكار المحلي والتقدم العلمي في الصين.

المصدر

– جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية

– مرصد الجبل الأرجواني (PMO)، الأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)

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