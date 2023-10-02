مهمة القمر الصينية Chang'e 6 لحمل القمر الصناعي الباكستاني

وستشمل المهمة الفضائية الصينية القادمة، تشانغ آه 6، المقرر إطلاقها في النصف الأول من عام 2024، قمرًا صناعيًا من باكستان. أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن مهمة Chang'e 6 ستحمل حمولات من باكستان، بالإضافة إلى وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، وفرنسا، وإيطاليا.

تهدف مهمة Chang'e 6 إلى اختبار الغاز المشع باستخدام أدوات فرنسية، إلى جانب كاشف الأيونات السالبة التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ونظام رادار Valle Brett الإيطالي. كما سيتم إرسال القمر الصناعي الباكستاني CubeSat إلى مدار القمر كجزء من هذه المهمة.

تعمل الصين بنشاط على تسريع مشروع المحطة الدولية لأبحاث القمر، ومن المتوقع ظهور المزيد من الشراكات الدولية نتيجة لذلك. وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن مهمة تشانغ آه 6 ستحمل حمولات وأقمارًا صناعية من أربع دول لتعزيز التعاون الدولي.

وستكون هذه المهمة هي الأولى التي تجمع عينات من الجانب المظلم للقمر وتعيدها إلى الأرض. وكانت البعثات السابقة قد جمعت فقط عينات من السطح القريب للقمر. الهدف الأساسي لمهمة Chang'e 6 هو جمع عينات من أجزاء مختلفة من القمر للحصول على فهم أفضل لعمره. وبعد هذه المهمة، تخطط الصين لإرسال المهمة الروبوتية "تشانغ آه 7" إلى القطب الجنوبي للقمر للبحث عن علامات الجليد ودراسة الغلاف الجوي والطقس في المنطقة.

ستكون مهمة Chang'e 8 بمثابة نهاية مهمات Chang'e وتهدف إلى إنشاء محطة أبحاث على القمر. تجدر الإشارة إلى أن الصين سبق أن حققت إنجازا كبيرا في عام 2013 عندما نجحت مهمتها "تشانغ آه 5" في جمع عينات من القمر وإعادتها إلى الأرض، مما يجعل الصين الدولة الثالثة في العالم التي تقوم بذلك بعد الولايات المتحدة وروسيا. .

مصادر:

- باكستان تطلق القمر الصناعي للاستشعار عن بعد PakTES-1A. تم الاسترجاع من (URL المصدر)

- مهمة Chang'e-5 الصينية تعيد عينات من القمر. تم الاسترجاع من (URL المصدر)