مهمة Chang'e 6 الصينية لنقل القمر الصناعي الباكستاني إلى القمر

أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن مهمة Chang'e 6، وهي المهمة القمرية الصينية القادمة المقرر إجراؤها في النصف الأول من عام 2024، ستحمل قمرًا صناعيًا من باكستان إلى القمر. نقلت هذا الخبر وكالة الأنباء الباكستانية.

بالإضافة إلى باكستان، ستنقل مهمة Chang'e 6 أيضًا حمولات من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) وفرنسا وإيطاليا. ستقوم الأجهزة الفرنسية الموجودة على متن المهمة باختبار الغاز المشع، في حين سيتم استخدام كاشف الأيونات السالبة التابع لوكالة الفضاء الأوروبية ونظام الرادار Valle Brett الإيطالي للأغراض البحثية الخاصة بكل منهما.

إن إدراج القمر الصناعي الباكستاني، المسمى CubeSat، في هذه المهمة يسلط الضوء على جهود الصين لتسريع مشروع محطة الأبحاث القمرية الدولية. تهدف CNSA إلى تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء، وتتوقع ظهور المزيد من الشراكات نتيجة لهذه المبادرة.

الهدف الأساسي لمهمة Chang’e 6 هو جمع عينات من الجانب المظلم للقمر وإعادتها بأمان إلى الأرض. وكانت البعثات القمرية السابقة قد جمعت فقط عينات من السطح القريب للقمر، مما يجعل هذا المسعى ذا أهمية خاصة. ومن خلال تحليل عينات من أجزاء مختلفة من القمر، يأمل العلماء في الحصول على معلومات حول عمره وتاريخه الجيولوجي.

بعد مهمة Chang'e 6، تخطط إدارة الفضاء الوطنية الصينية لإطلاق المهمة الروبوتية Chang'e 7 إلى القطب الجنوبي للقمر. ستقوم هذه المهمة القادمة بالبحث عن علامات الجليد وإجراء المزيد من التحقيقات في الغلاف الجوي للمنطقة والظروف الجوية.

وتدل هذه المهمة على التزام الصين بدفع استكشاف القمر وتعزيز التعاون الدولي في أبحاث الفضاء.

المصادر: الأخبار

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