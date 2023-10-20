توصلت الدراسة إلى أن "الجدار الأخضر العظيم" في الصين يخلق مخزنًا كبيرًا للكربون

لقد نجح برنامج تشجير الشمال الثلاثة في الصين، والمعروف أيضاً باسم "السور الأخضر العظيم"، في مكافحة التصحر وتحسين البيئة. كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة العمليات البيئية أجراها علماء صينيون من معهد علم البيئة التطبيقي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن برنامج TNAP قد أنشأ أيضًا مخزنًا كبيرًا للكربون.

يعد مشروع TNAP، الذي بدأ في عام 1978، أكبر مشروع لاستعادة البيئة البيئية على مستوى العالم ويمتد إلى المناطق القاحلة وشبه القاحلة في شمال شرق وشمال وسط وشمال غرب الصين. باستخدام صور الاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى الملاحظات الميدانية وبيانات المخزون الوطني للغابات، قدّر الباحثون الزيادة في مخزون الكربون في الكتلة الحيوية والتربة و"كربون التأثير البيئي"، الذي يشير إلى عزل الكربون الناتج عن انخفاض فقدان التربة بسبب التشجير. .

ووجدت الدراسة أن إجمالي مساحة الغابات في مناطق مشروع TNAP زادت من حوالي 221,000 كيلومتر مربع في عام 1978 إلى حوالي 379,000 كيلومتر مربع في عام 2017. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، ساهم TNAP في امتصاص الكربون بمقدار 47.06 مليون طن من الكربون لكل عام. سنة. علاوة على ذلك، ارتفع مخزون الكربون في الكتلة الحيوية فوق الأرض وتحت الأرض من 0.843 مليار طن في عام 1978 إلى 2.08 مليار طن في عام 2017.

ويسلط الباحثون الضوء على أهمية "التأثير البيئي للكربون"، والذي يمثل حوالي 16% من إجمالي زيادة مخزون الكربون. يشير هذا إلى أن التأثيرات البيئية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد توزيع مخزون الكربون في الغابات المحمية. وتؤكد الدراسة أنه عند تقدير مصارف الكربون وتطوير النماذج المتعلقة بالكربون، لا ينبغي إغفال فوائد عزل الكربون من الآثار البيئية للتشجير.

يوفر هذا البحث معيارًا لتقييم قيمة مشاريع الاستعادة البيئية الوطنية من حيث قدرة امتصاص الكربون وتقييم وظيفة النظام البيئي. فهو يوضح التأثير الكبير الذي خلفه "السور الأخضر العظيم" الذي أقامته الصين، ليس فقط في تحسين البيئة، بل وأيضاً في تخفيف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

المصدر: الأكاديمية الصينية للعلوم، DOI: 10.1186/s13717-023-00455-8