اكتشاف انفجار راديوي سريع جديد بواسطة أكبر تلسكوب راديوي في الصين

حقق علماء صينيون اكتشافا جديدا في مجال الفيزياء الفلكية من خلال اكتشاف انفجار راديوي سريع (FRB) باستخدام التلسكوب الراديوي الكروي ذو الفتحة الخمسمائة متر (FAST)، الواقع في مقاطعة قويتشو بجنوب غربي الصين. الدفقات الراديوية السريعة هي ومضات راديوية غامضة تدوم بضعة أجزاء من الألف من الثانية فقط وتنشأ من الفضاء السحيق. ولا تزال أصولها مجهولة، ويضيف هذا الاكتشاف إلى مجموعة الأبحاث المتنامية حول هذه الظواهر الغامضة.

وقام فريق البحث، من مختبر رئيسي محلي للمعلومات وعلوم الحوسبة التابع لجامعة قويتشو للمعلمين، بتحليل بيانات المسح الضخمة لـ FAST وحدد إشارة راديو خافتة تسمى FRB 20200317A. وقد أبلغوا المجتمع الفلكي الدولي بهذه النتيجة من خلال برقية الفلكي.

FAST هو أكبر تلسكوب راديوي أحادي الطبق في العالم، ويبلغ قطره 500 متر، مع منطقة استقبال تعادل 30 ملعب كرة قدم قياسي. تقع في منخفض كارستي عميق ومستدير بشكل طبيعي، وبدأت عملياتها في 11 يناير 2020. ومنذ ذلك الحين، تم تخصيصها للكشف عن التدفقات الراديوية السريعة وقد التقطت بالفعل أول أربعة تدفقات غير متكررة في عام 2020.

تكمن أهمية هذا الاكتشاف في الرؤى المحتملة التي يمكن أن يقدمها لمختلف المشاكل الفيزيائية الفلكية. ومن خلال دراسة التدفقات الراديوية السريعة، يأمل العلماء في الكشف عن المزيد من المعلومات حول أصلها وطبيعتها، والتي يمكن أن تلقي الضوء على أسرار الكون.

يُظهر هذا الاكتشاف الأخير القدرات الرائعة لتلسكوب FAST الصيني، ويسلط الضوء على مساهمات العلماء الصينيين في مجال الفيزياء الفلكية. ومع استمرار البحث، من المتوقع أن يتم تحقيق المزيد من الاكتشافات والتقدم في فهمنا للتدفقات الراديوية السريعة.

المصدر (المصادر): وكالة أنباء شينخوا