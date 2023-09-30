الصين تطلق مسبارًا قمريًا لجمع العينات من الجانب البعيد للقمر

تخطط الصين لمهمة قمرية جديدة تسمى Chang’e-6 والتي تهدف إلى جمع عينات من حوض القطب الجنوبي-أيتكين على الجانب البعيد من القمر. ومن المقرر إطلاق هذه المهمة في عام 2024 تقريبًا، وستكون المرة الأولى التي سيتمكن فيها البشر من الوصول إلى عينات من الجانب البعيد من القمر. الهدف النهائي هو تحسين فهمنا لقمر الأرض.

وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) أن المهمة ستركز على جمع عينات من مناطق وأعمار مختلفة. ومن خلال تحليل هذه العينات، يأمل العلماء في الحصول على معلومات ثاقبة حول تكوين القمر وتطوره. والجدير بالذكر أنه يُعتقد أن الجانب البعيد من القمر أقدم من الجانب القريب، مما يجعله ذا أهمية علمية كبيرة.

سينضم المسبار القمري Chang'e-6 إلى سلسلة المهام القمرية الصينية الناجحة، والتي بدأت مع Chang'e-1 في عام 2007. وحققت البعثات اللاحقة مثل Chang'e-3 وChang'e-4 معالم مهمة، بما في ذلك أول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر.

يلعب البرنامج القمري الطموح التابع لـ CNSA دورًا حاسمًا في استراتيجية الصين لاستكشاف الفضاء. ويهدف إلى تعزيز فهمنا لجيولوجيا القمر والموارد المحتملة وإمكاناته للاستكشاف البشري في المستقبل. وستساهم هذه المهمة في تعزيز معرفة المجتمع العلمي الأوسع بالقمر وأهميته في كشف أسرار النظام الشمسي.

وفي الختام، تمثل المهمة القمرية الصينية القادمة Chang’e-6 فرصة مثيرة للاستكشاف العلمي. ومن خلال جمع عينات من الجانب البعيد للقمر، يأمل الباحثون في تعميق فهمنا لأقرب جار سماوي للأرض. ستوفر هذه المهمة رؤى قيمة حول تاريخ القمر والعمليات الجيولوجية، وربما تفتح إمكانيات جديدة للبعثات المأهولة المستقبلية إلى القمر.

مصادر:

- إدارة الفضاء الوطنية الصينية

- المهمات القمرية الصينية السابقة

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