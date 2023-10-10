الصين تدعو إلى التعاون العالمي لمحطة الأبحاث القمرية الدولية

تقدم الصين دعوة لمجتمع الفضاء العالمي للتعاون في محطة أبحاث القمر الدولية (ILRS). خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي عقد في باكو، أذربيجان، قدم لي قوه بينغ، كبير المهندسين في إدارة الفضاء الوطنية الصينية، رؤى مفصلة حول مساعي الصين الطموحة لاستكشاف الفضاء.

تهدف إحدى البعثات الصينية القادمة، Chang’e 6، إلى دخول التاريخ كأول مهمة عودة لعينة من الجانب البعيد من القمر. تعتمد هذه المهمة، المقرر إطلاقها في عام 2026، على نجاح مهمة Chang'e 5 وتتضمن مساهمات من فرنسا وإيطاليا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA). ستلعب مركبة Queqiao 2، المعروفة أيضًا باسم "Magpie Bridge 2"، وهي مركبة مدارية حول القمر، دورًا حاسمًا في تسهيل الاتصال بين مركبة الهبوط القمرية ومركز التحكم في المهمة.

ومن المتوقع أن يستعيد تشانغ آه 6 كيلوغرامين من المواد القمرية، على غرار إنجازات سابقه. بالإضافة إلى ذلك، فإن مهمة Chang'e 7، المخطط لها في عام 2026، ستستكشف القطب الجنوبي للقمر. قدمت العديد من الدول مقترحات للمساهمة بحمولات دولية في هذه المهمة، ويجري حاليًا تقييم هذه المقترحات. ستستهدف مهمة Chang'e 8، المقرر إطلاقها في عام 2028، القطب الجنوبي للقمر وستكون بمثابة المهمة الأساسية لإنشاء ILRS.

تسعى الصين جاهدة إلى تحقيق تعاون دولي من أجل مهمة Chang'e 8، بسعة حمولة تبلغ حوالي 200 كيلوغرام مخصصة للحمولات الدولية. تدعو CNSA المقترحات من المتعاونين المحتملين. علاوة على ذلك، بدأت الصين برنامجا قمريا مأهولا بهدف هبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2030. وتعمل إدارة الفضاء الوطنية الصينية على تطوير مركبة إطلاق ثقيلة لدعم هذا المسعى.

بالإضافة إلى المهام القمرية، خططت الصين لسلسلة مهمات تيانوين، بما في ذلك إعادة عينة من الكويكبات، وإعادة عينة من المريخ، واستكشاف الكواكب. وتؤكد الصين أن البيانات والعينات التي تم جمعها من هذه البعثات ستكون متاحة للمجتمع العلمي العالمي لأغراض البحث.

وتشارك الصين في جهود تعاونية مع مختلف البلدان وأقامت شراكات، بما في ذلك شراكة ملحوظة مع روسكوزموس. إن مشاركة العينات القمرية التي تم الحصول عليها من مهمة تشانغ آه 5 مع المتعاونين الدوليين يدل على التزام الصين بالتعاون. يهدف برنامج ILRS، الذي بدأه علماء صينيون، إلى إجراء عمليات طويلة المدى في مدار القمر وعلى سطح القمر. وتجري الصين حاليا مفاوضات مع الدول والمنظمات الدولية على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن مشروع ILRS.

توفر CNSA المرونة للشركاء، مما يسمح لهم بالمساهمة في المشروع وفقًا لقدراتهم. يمكن أن يشمل التعاون توفير الحمولات أو الأدوات، بالإضافة إلى المشاركة في البحث العلمي باستخدام البيانات والعينات التي تم إرجاعها من مهام ILRS. يعد ILRS مشروعًا ذو رؤية يمتد من عام 2025 إلى عام 2040، مما يدل على تفاني الصين في التعاون الدولي في الأبحاث القمرية وما بعدها.

مصادر:

– [اسم المصدر 1]

– [اسم المصدر 2]