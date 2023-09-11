الصين تطلق مسابقة لتسمية مركبة فضائية للقمر

تدعو الصين الجمهور إلى اقتراح أسماء لمركبتين فضائيتين ستلعبان دورًا حاسمًا في خطة البلاد لإرسال رواد فضاء إلى القمر قبل عام 2030. وبدأت وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA) مسابقة، ودعت الناس إلى تقديم أسماء لمركبتين فضائيتين. مركبة هبوط مأهولة على القمر ومركبة فضائية من الجيل الجديد.

وحددت CMSA أن الأسماء المختارة يجب أن تعكس القيم والعناصر الأساسية المتعلقة برحلات الفضاء البشرية، فضلا عن تسليط الضوء على خبرة الصين في التصنيع الذكي. ستستمر المسابقة حتى 30 سبتمبر، وستقوم الوكالة بوضع قائمة مختصرة لـ 10 أسماء بعد الاختيار الأولي. سيتم فتح باب التصويت عبر الإنترنت للأسماء المدرجة في القائمة المختصرة، على أن يتم الاختيار النهائي من قبل فريق مراجعة يتكون من خبراء في مجال الطيران والأدب.

وأجرت الصين بالفعل تجربة للجيل الجديد من المركبة الفضائية المأهولة، والتي من المتوقع أن تخضع لرحلة تجريبية كاملة في عام 2027 باستخدام صاروخ لونج مارش 10. تتوفر معلومات أقل حول مركبة الهبوط على سطح القمر، لكن التقارير تشير إلى أنها ستزن حوالي 57,320 رطلاً وتتكون من وحدة هبوط ووحدة دفع. تم تصميم مركبة الهبوط هذه لنقل رائدي فضاء إلى سطح القمر والعودة إلى المدار القمري.

وستتطلب المهمة إطلاقين لصاروخ لونج مارش 10. الرسوم المتحركة التفصيلية الصادرة عن CMSA تصور مركبة الهبوط والمركبة الفضائية والتقدم المقصود للمهمة.

تسمح هذه المبادرة للجمهور بالمشاركة في هدف الأمة الطموح المتمثل في استكشاف القمر. ويهدف البرنامج إلى إشراك وإلهام الشعب الصيني، وتعزيز الشعور بالفخر الوطني والملكية في برنامج الفضاء. وتعكس المسابقة التزام الصين بتعزيز وجودها في مجال استكشاف الفضاء وتأمل في التقاط جوهر إنجازاتها من خلال الأسماء المختارة.

مصادر:

- وكالة الفضاء الصينية المأهولة (CMSA)