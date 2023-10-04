تخطط الصين لتوسيع محطة تيانجونج الفضائية بوحدات جديدة

كشفت الصين عن خططها لإرسال وحدات جديدة إلى محطة تيانجونج الفضائية من أجل زيادة حجمها وقدراتها في المؤتمر الدولي السابع والأربعين للملاحة الفضائية. قدم تشانغ تشياو من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST) خطة لتوسيع تيانجونج من ثلاث وحدات إلى ست وحدات. وسيتضمن التوسع إطلاق وحدة توسعة متعددة الوظائف مع ستة منافذ لرسو السفن، والتي سوف ترسو في المنفذ الأمامي للوحدة الأساسية. ومن المتوقع أن يكون الجدول الزمني لعمليات الإطلاق هذه حوالي أربع سنوات من الآن. وستكون كتلة تيانجونج الموسعة أكثر من ثلث كتلة محطة الفضاء الدولية (ISS)، والتي تبلغ حاليًا 47 طنًا متريًا ضخمًا.

بالإضافة إلى التوسع، تعمل الصين أيضًا على تطوير واجهات توسعة لاستضافة حمولات خارجية كبيرة ووحدات قابلة للنفخ يمكن أن تكون بمثابة موائل وتحقق لاستكشاف القمر بطاقم. ويشارك مقاول الفضاء الصيني، CASC، الذي يضم CAST، في تطوير وتصنيع المركبة الفضائية والوحدات الخاصة بـ Tiangong.

وتشمل الخطط الأخرى لتيانجونج إطلاق تلسكوب فضائي مشترك في المدار يسمى Xuntian، والذي سيكون قادرًا على الالتحام بالمحطة للصيانة والإصلاحات والتزود بالوقود والتحديث. وسيتم تجهيز المحطة الفضائية أيضًا بطابعات ثلاثية الأبعاد وروبوتات ذكية واتصالات مطورة وأذرع آلية ونظام لمراقبة الحطام الفضائي. يجري أيضًا العمل على توأم رقمي للمحطة.

وتتوسع أنشطة الفضاء الصينية، مع خطط لإرسال رواد فضاء إلى القمر وبناء محطة دولية لأبحاث القمر في ثلاثينيات القرن الحالي. وهم يعملون أيضًا في مهمة عودة لعينة من المريخ. ويعكس النطاق المتنامي لهذه المشاريع زيادة في الموارد المخصصة لقطاع الفضاء الصيني، ولكنه قد يفرض تحديات لوجستية وفنية ومتعلقة بالميزانية.

وشهدت تيانغونغ أيضًا تعاونًا دوليًا، حيث تم إطلاق أكثر من 100 مشروع بحث علمي وتجارب مختارة من خلال مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. وتسعى الصين أيضًا إلى التعاون على مستوى الحمولة والتكنولوجيا والوحدات. ويفكرون في فتح تيانجونج لأغراض تجارية مختلفة، بما في ذلك السياحة، وقد اختاروا مقترحات لتطوير بعثات إمداد منخفضة التكلفة إلى المحطة الفضائية.

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