الصين تطلق Queqiao-2 لدعم الاتصالات القمرية

من المقرر أن تطلق الصين قمر الاتصالات الصناعي Queqiao-2 في النصف الأول من عام 2024 لتسهيل الاتصال بين مهمتها القمرية القادمة، Chang’e-6، والأرض. أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) عن هذا التطور يوم الجمعة. يعد Queqiao-2 نسخة محسنة من القمر الصناعي Queqiao الأصلي، والذي كان بمثابة القمر الصناعي لمهمة Chang'e-4.

وستركز مهمة Chang'e-6، المقرر أن تهبط على الجانب البعيد من القمر في عام 2024، على حفرة داخل حوض القطب الجنوبي-أيتكين. نظرًا لأن القمر يحجب الاتصال المباشر مع الأرض، ستعتمد المهمة على القمر الصناعي Queqiao-2 لنقل البيانات إلى الطاقم الأرضي.

بمجرد اكتمال مهمة Chang'e-6، سيقوم القمر الصناعي Queqiao-2 بتعديل مداره وسيواصل دعم مهمتي Chang'e-7 وChang'e-8 اللاحقتين، بالإضافة إلى مساعي استكشاف القمر المستقبلية. وأكد تانغ يوهوا، نائب كبير المصممين لمهمة Chang’e-7 في مركز استكشاف القمر وهندسة الفضاء التابع لـ CNSA، هذه المعلومات لمجموعة China Media Group (CMG).

سيتولى Queqiao-2 خدمات اتصالات الترحيل التي قدمها سابقًا القمر الصناعي Queqiao الأصلي، مما يضمن استمرار الاتصال بمسباري Chang’e-4 وYutu-2 الموجودين على الجانب البعيد من القمر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم Queqiao-2 بمهام استكشاف علمية مهمة خلال مهمته.

وبشكل عام، يُظهر إطلاق Queqiao-2 التزام الصين المستمر بتعزيز قدراتها في استكشاف الفضاء وتوسيع فهمنا لسطح القمر.

التعاريف:

- قمر الاتصالات التتابعي: قمر صناعي مصمم لتسهيل الاتصال من خلال استقبال الإشارات من موقع ونقلها إلى موقع آخر.

– المهمة القمرية: مهمة تقوم بها مركبة فضائية لاستكشاف القمر ودراسته.

– الجانب البعيد من القمر: نصف الكرة الأرضية للقمر غير مرئي من الأرض.

- المدار: المسار المنحني الذي يتبعه جسم ما، مثل القمر الصناعي، حول جرم سماوي.