حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

الصين تطلق Queqiao-2 لدعم الاتصالات القمرية

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 1، 2023
الصين تطلق Queqiao-2 لدعم الاتصالات القمرية

من المقرر أن تطلق الصين قمر الاتصالات الصناعي Queqiao-2 في النصف الأول من عام 2024 لتسهيل الاتصال بين مهمتها القمرية القادمة، Chang’e-6، والأرض. أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) عن هذا التطور يوم الجمعة. يعد Queqiao-2 نسخة محسنة من القمر الصناعي Queqiao الأصلي، والذي كان بمثابة القمر الصناعي لمهمة Chang'e-4.

وستركز مهمة Chang'e-6، المقرر أن تهبط على الجانب البعيد من القمر في عام 2024، على حفرة داخل حوض القطب الجنوبي-أيتكين. نظرًا لأن القمر يحجب الاتصال المباشر مع الأرض، ستعتمد المهمة على القمر الصناعي Queqiao-2 لنقل البيانات إلى الطاقم الأرضي.

بمجرد اكتمال مهمة Chang'e-6، سيقوم القمر الصناعي Queqiao-2 بتعديل مداره وسيواصل دعم مهمتي Chang'e-7 وChang'e-8 اللاحقتين، بالإضافة إلى مساعي استكشاف القمر المستقبلية. وأكد تانغ يوهوا، نائب كبير المصممين لمهمة Chang’e-7 في مركز استكشاف القمر وهندسة الفضاء التابع لـ CNSA، هذه المعلومات لمجموعة China Media Group (CMG).

سيتولى Queqiao-2 خدمات اتصالات الترحيل التي قدمها سابقًا القمر الصناعي Queqiao الأصلي، مما يضمن استمرار الاتصال بمسباري Chang’e-4 وYutu-2 الموجودين على الجانب البعيد من القمر. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم Queqiao-2 بمهام استكشاف علمية مهمة خلال مهمته.

وبشكل عام، يُظهر إطلاق Queqiao-2 التزام الصين المستمر بتعزيز قدراتها في استكشاف الفضاء وتوسيع فهمنا لسطح القمر.

التعاريف:
- قمر الاتصالات التتابعي: قمر صناعي مصمم لتسهيل الاتصال من خلال استقبال الإشارات من موقع ونقلها إلى موقع آخر.
– المهمة القمرية: مهمة تقوم بها مركبة فضائية لاستكشاف القمر ودراسته.
– الجانب البعيد من القمر: نصف الكرة الأرضية للقمر غير مرئي من الأرض.
- المدار: المسار المنحني الذي يتبعه جسم ما، مثل القمر الصناعي، حول جرم سماوي.

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

رقعة مبتكرة يمكن ارتداؤها للمراقبة المستمرة للجلوكوز

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا
علوم

مستشعر كهروكيميائي مرن وحساس للغاية ومستقر للكشف عن العلامات الحيوية

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا
علوم

صعود المليارديرات في مجال السياحة الفضائية: نظرة على فيرجن غالاكتيك، وبلو أوريجن، وسبيس إكس

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

الصين تطلق Queqiao-2 لدعم الاتصالات القمرية

أكتوبر 1، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

رقعة مبتكرة يمكن ارتداؤها للمراقبة المستمرة للجلوكوز

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

مستشعر كهروكيميائي مرن وحساس للغاية ومستقر للكشف عن العلامات الحيوية

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

صعود المليارديرات في مجال السياحة الفضائية: نظرة على فيرجن غالاكتيك، وبلو أوريجن، وسبيس إكس

أكتوبر 1، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات