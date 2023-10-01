مهمة القمر الجديد لجمع عينات من الجانب البعيد من القمر

ستحمل مهمة Chang'e 6 الصينية القادمة لجمع عينات من الجانب البعيد للقمر حمولة من باكستان. وقد وضعت المهمة، المقرر إجراؤها في العام المقبل، اللمسات الأخيرة على خططها لإدراج القمر الصناعي المكعب ICUBE-Q من باكستان في مداره، وفقًا لبيان حكومي صدر يوم الجمعة.

الهدف الأساسي لمهمة Chang'e 6 هو جمع عينات من الجانب البعيد للقمر. تتكون المركبة الفضائية من مركبة مدارية، ومركبة هبوط، ومركبة صاعدة، ووحدة إعادة الدخول. موقع الهبوط المخطط للمركبة الفضائية هو حوض القطب الجنوبي-أيتكين، حيث سيتم جمع عينات من الغبار والصخور. من المحتمل أن تكون هذه المهمة هي الحالة الأولى لجمع عينات من الجانب البعيد للقمر، مما يوفر رؤى قيمة ويوسع معرفتنا القمرية.

ستحمل مهمة Chang'e 6 إجمالي 10 كيلوغرامات من المعدات الأجنبية على مركبة الهبوط والمدار الخاصة بها. ويشمل ذلك أدوات علمية من فرنسا وإيطاليا ووكالة الفضاء الأوروبية، بالإضافة إلى الحمولة الباكستانية على متن المركبة المدارية.

ومن الجدير بالذكر أنه في حين نجحت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والصين في إعادة عينات من القمر إلى الأرض، لم يحصل أي منها على عينات من الجانب البعيد للقمر. ولذلك فإن لهذه المهمة أهمية كبيرة من حيث الاستكشاف والفهم العلمي.

حققت مهمة الهند الأخيرة، شاندرايان 3، أول هبوط سلس بالقرب من القطب الجنوبي للقمر. كانت المركبة الجوالة "براجيان" والمركبة الجوالة الصينية "تشانغ آه 4" تستكشفان سطح القمر بنشاط قبل أن تقوم منظمة أبحاث الفضاء الهندية بتفعيل وضع السكون في أنظمتهما. وتبذل الجهود لإيقاظ المركبة، ولكن حتى الآن، لم يتم تلقي أي إشارات.

بشكل عام، تضيف مهمة Chang'e 6 بالتعاون مع باكستان بعدًا مثيرًا لاستكشاف القمر والبحث العلمي. ومن خلال جمع العينات من الجانب البعيد للقمر، سيتمكن العلماء من الحصول على فهم أفضل لهذه المنطقة وتحليل تركيبة العينات لتوسيع معرفتنا بالقمر.

مصادر:

- بيان الحكومة

- مقالة هندوستان تايمز