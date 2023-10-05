حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

تخطط محطة تيانجونج الفضائية الصينية لتوسيع الوحدات بحلول عام 2030

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 5، 2023
تخطط محطة تيانجونج الفضائية الصينية لتوسيع الوحدات بحلول عام 2030

كشفت الصين عن خططها الطموحة لتوسيع محطتها الفضائية الحالية، تيانجونج، من خلال زيادة وحداتها من ثلاث إلى ست وحدات في السنوات المقبلة. والهدف هو توفير منصة بديلة للمهام القريبة من الأرض، وخاصة لرواد الفضاء من الدول الأخرى، مع اقتراب محطة الفضاء الدولية (ISS) من نهاية عمرها التشغيلي المتوقع في عام 2030 تقريبًا. وقد صدر هذا الإعلان من قبل الأكاديمية الصينية للعلوم. تكنولوجيا الفضاء (CAST) خلال المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية.

تيانجونج، والتي تُترجم إلى "قصر السماء"، هي أحدث مشروع صيني في الفضاء، خلفًا لوحدتي تيانجونج-1 وتيانجونج-2. حاليًا، لدى تيانجونج ثلاث وحدات ويزن حوالي 96,000 كجم، ويبلغ طوله 55.6 مترًا وعرضه 39 مترًا. ولتوسيع قدراتها، تخطط الصين لإضافة ثلاث وحدات أخرى، ومن المقرر إطلاق الوحدة الرابعة، المسماة "Xuntian"، في عام 2024. ويدور تيانجونج حول الأرض على ارتفاعات تتراوح بين 340 إلى 450 كيلومترا، على غرار مسار محطة الفضاء الدولية، ولكن إنها أصغر حجمًا وأخف وزنًا، وتحتوي على ثلاث وحدات فقط مقارنة بـ 16 وحدة الموجودة في محطة الفضاء الدولية.

برنامج محطة الفضاء الدولية هو تعاون بين وكالات الفضاء من الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا. وهي تشمل أطقم الطيران الدولية ومركبات الإطلاق والعمليات ومرافق التدريب والبحث العلمي. لكن الصين ليست مشاركة في هذا البرنامج. ومع اقتراب محطة الفضاء الدولية من الخروج من الخدمة، تهدف الصين إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في استكشاف الفضاء بحلول عام 2030.

مصادر:
- صحيفة هندوستان تايمز - https://www.hindustantimes.com/science/china-plans-to-expand-modules-of-its-tiangong-space-station/story-jAJYaBGVgMEM9p20PsUlQJ.html

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

كشفت دراسة أن كيم كارداشيان ومشاهير آخرين يستخدمون أسلوبًا صوتيًا يشبه القطط

أكتوبر 5، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

تم العثور على مضان في الثدييات: اكتشاف مفاجئ

أكتوبر 5، 2023 روبرت أندرو
علوم

زخات الشهب التنينية والأوريونية: علاج سماوي في أكتوبر

أكتوبر 5، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

كشفت دراسة أن كيم كارداشيان ومشاهير آخرين يستخدمون أسلوبًا صوتيًا يشبه القطط

أكتوبر 5، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

تم العثور على مضان في الثدييات: اكتشاف مفاجئ

أكتوبر 5، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

زخات الشهب التنينية والأوريونية: علاج سماوي في أكتوبر

أكتوبر 5، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

اكتشاف النجم النابض ينبعث منه أكبر انفجار تم تسجيله على الإطلاق

أكتوبر 5، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات