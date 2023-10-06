تخطط الصين لتوسيع محطة الفضاء كبديل لمحطة الفضاء الدولية التي تقودها وكالة ناسا

أعلنت الصين عن خططها لتوسيع محطتها الفضائية، المعروفة باسم تيانجونج أو القصر السماوي، إلى ست وحدات من ثلاث. ويهدف التوسع إلى تزويد رواد الفضاء من الدول الأخرى بمنصة بديلة للمهام القريبة من الأرض مع اقتراب عمر محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تقودها وكالة ناسا من نهايته.

وكشفت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)، وهي وحدة تابعة لمقاول الفضاء الرئيسي في الصين، أن العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الصينية سيكون أكثر من 15 عامًا، متجاوزًا العمر المعلن سابقًا وهو 10 سنوات. تم تشغيل تيانجونج بكامل طاقته منذ أواخر عام 2022، ويستوعب ما يصل إلى ثلاثة رواد فضاء على ارتفاع مداري يبلغ 450 كيلومترًا (280 ميلًا).

ومع التوسع، ستصل كتلة تيانجونج إلى 180 طنًا متريًا، أي 40% فقط من كتلة محطة الفضاء الدولية، التي يمكنها استيعاب طاقم مكون من سبعة رواد فضاء. ومع ذلك، بما أنه من المتوقع أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة بعد عام 2030، فإن محطة الفضاء الصينية ستوفر بديلاً للمهام الفضائية المستقبلية. وتهدف الصين إلى أن تصبح قوة فضائية كبرى بحلول ذلك الوقت.

وفي العام الماضي، أعلنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن العديد من الدول أعربت عن اهتمامها بإرسال روادها إلى المحطة الصينية. ومع ذلك، ذكرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مؤخرًا أنها لا تملك الموافقة المالية أو السياسية للمشاركة في تيانجونج، مما أدى إلى تأجيل خطة مدتها سنوات لزيارة رواد فضاء أوروبيين.

باختصار، تعمل الصين على توسيع محطتها الفضائية لاستيعاب المزيد من الوحدات، مما يوفر بديلاً لمحطة الفضاء الدولية القديمة. سيكون العمر التشغيلي لـTiangong أكثر من 15 عامًا، متجاوزًا التوقعات السابقة. وفي حين أن كتلة المحطة لا تزال جزءًا صغيرًا من محطة الفضاء الدولية، إلا أن الصين تهدف إلى أن تصبح قوة فضائية كبرى بحلول الوقت الذي يتم فيه إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة. ومع ذلك، تعرضت تطلعات الصين للتعاون الدولي في مجال الفضاء لانتكاسة، حيث جمدت وكالة الفضاء الأوروبية خططها لإرسال رواد فضاء أوروبيين إلى تيانجونج.

التعاريف:

- تيانغونغ: محطة الفضاء الصينية، وتعرف أيضاً باسم القصر السماوي.

– محطة الفضاء الدولية: محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

– الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)