تخطط الصين لتوسيع محطتها الفضائية مع اقتراب محطة الفضاء الدولية من نهاية عمرها

من المقرر أن تقوم الصين بتوسيع محطتها الفضائية إلى ست وحدات في السنوات المقبلة، مما يوفر لرواد الفضاء من الدول الأخرى منصة بديلة للمهام القريبة من الأرض مع اقتراب محطة الفضاء الدولية (ISS) من نهاية عمرها التشغيلي. أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST) في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية أن العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الصينية سيتجاوز 15 عامًا، وهو أطول مما تم الإعلان عنه سابقًا.

وتعمل محطة الفضاء الصينية، المعروفة باسم تيانجونج أو القصر السماوي، بكامل طاقتها منذ أواخر عام 2022 ويمكنها استضافة ما يصل إلى ثلاثة رواد فضاء. وبعد توسيعها إلى ست وحدات، ستصل كتلتها إلى 180 طنًا متريًا، مما يجعلها 40% فقط من كتلة محطة الفضاء الدولية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية، التي ظلت في مدارها لأكثر من عقدين من الزمن، من الخدمة بعد عام 2030. وتهدف الصين إلى أن تصبح قوة فضائية كبرى في نفس الوقت تقريبًا.

وأعربت الصين عن استعدادها للتعاون مع الدول الأخرى من خلال دعوة روادها إلى المحطة الصينية. وفي العام الماضي، أفيد أن عدة دول طلبت إرسال رواد فضاء إلى تيانجونج. ومع ذلك، أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) هذا العام أنها لا تملك الميزانية أو الموافقة السياسية للمشاركة في المشروع، مما يعيق تطلعات الصين لدبلوماسية الفضاء.

وعلى الرغم من التحديات، فإن تيانجونج يرمز إلى نفوذ الصين المتزايد وثقتها في مشاريعها الفضائية. لقد أصبحت منافسًا للولايات المتحدة في مجال استكشاف الفضاء ويحظر عليها القانون الأمريكي أي تعاون مع وكالة ناسا. واقترحت روسيا، المشاركة في محطة الفضاء الدولية، أيضًا بناء محطة فضائية خاصة بها بالتعاون مع دول البريكس.

تعكس خطط الصين التوسعية لمحطتها الفضائية وطموحها في أن تصبح قوة فضائية كبرى التزامها بالتقدم في مجال استكشاف الفضاء. ومع اقتراب محطة الفضاء الدولية من نهاية عمرها الافتراضي، تهدف الصين إلى تزويد رواد الفضاء من الدول الأخرى بمنصة بديلة للمهام القريبة من الأرض.

التعاريف:

– محطة الفضاء الدولية: محطة الفضاء الدولية

- تيانغونغ: محطة الفضاء الصينية، وتعرف أيضاً باسم القصر السماوي

- البريكس: مجموعة مكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا

مصادر:

رويترز – “الصين تخطط لتوسيع محطتها الفضائية في تحدي لمحطة الفضاء الدولية”

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