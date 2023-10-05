تخطط الصين لتوسيع محطة الفضاء إلى ست وحدات مع اقتراب عمر محطة الفضاء الدولية

من المقرر أن تقوم الصين بتوسيع محطتها الفضائية، المعروفة باسم تيانجونج أو القصر السماوي، إلى ست وحدات من ثلاث في السنوات المقبلة. ويهدف هذا التوسع إلى توفير منصة بديلة للمهمات القريبة من الأرض لرواد الفضاء من دول أخرى مع اقتراب محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تقودها وكالة ناسا من نهاية عمرها التشغيلي. أعلنت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، وهي وحدة تابعة لمقاول الفضاء الرئيسي في الصين، في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية أن العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الصينية سيكون أكثر من 15 عاما، متجاوزا السنوات العشر المعلن عنها سابقا.

حاليًا، يمكن لتيانجونج أن يستوعب ما يصل إلى ثلاثة رواد فضاء على ارتفاع مداري يصل إلى 450 كيلومترًا (280 ميلًا). وبعد التوسيع، ستبلغ الكتلة الإجمالية للمحطة الفضائية 180 طنًا متريًا، أي 40% فقط من كتلة محطة الفضاء الدولية، والتي يمكنها استيعاب طاقم مكون من سبعة رواد فضاء. ومع ذلك، من المتوقع أن يتم إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة بعد عام 2030، بالتزامن مع هدف الصين المتمثل في أن تصبح "قوة فضائية كبرى".

تعرضت طموحات الصين في مجال دبلوماسية الفضاء لانتكاسة عندما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها لا تملك الميزانية اللازمة أو التصريح السياسي للمشاركة في تيانجونج. أدى هذا القرار إلى تأجيل خطة مدتها سنوات لزيارة رواد الفضاء الأوروبيين. ومع ذلك، أصبحت محطة الفضاء الصينية رمزا لنفوذ الصين المتزايد وثقتها في مساعيها الفضائية. ويُنظر إليها على أنها منافس للولايات المتحدة في هذا المجال بعد عزلتها عن محطة الفضاء الدولية بسبب القوانين الأمريكية التي تحظر التعاون مع برامج الفضاء الصينية.

وروسيا، وهي مشارك آخر في محطة الفضاء الدولية، لديها أيضًا خطط لدبلوماسية الفضاء. أعربت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس عن نيتها بناء محطة فضائية مكونة من ست وحدات يمكن أن تستوعب ما يصل إلى أربعة رواد فضاء. وقد تتضمن هذه المحطة مشاركة من دول مجموعة البريكس – البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.

بشكل عام، يشير توسع محطة الفضاء الصينية والمحطة الروسية المقترحة إلى مشهد متغير للتعاون والمنافسة الدولية في مجال الفضاء. ومع اقتراب محطة الفضاء الدولية من نهاية عمرها التشغيلي، قد توفر هذه المحطات فرصًا جديدة للتعاون في استكشاف الفضاء.

مصادر:

– الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST)

– جلوبال تايمز (صحيفة شعبية صينية قومية)

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

– روسكوزموس (وكالة الفضاء الروسية)