الصين تعتزم نشر تلسكوب نيوترينو في غرب المحيط الهادئ

من المقرر أن تنشر الصين أول تلسكوب نيوترينو في غرب المحيط الهادئ لدراسة أصل الأشعة الكونية فائقة الطاقة. قادت جامعة شنغهاي جياو تونغ (SJTU) البحث وكشفت عن مخطط التلسكوب، المسمى TRopIcal Deep-sea Neutrino Telescope (TRIDENT)، في مؤتمر صحفي. ومن المقرر أن تتم الرحلة الاستكشافية إلى بحر الصين الجنوبي في عام 2021، وقد حدد الفريق موقعًا مناسبًا للتلسكوب على عمق 3,500 متر.

سوف يستخدم ترايدنت نظامين للقياس – نظام أنبوب مضاعف ضوئي ونظام كاميرا – لجمع البيانات من مياه أعماق البحار. خلال الرحلة الاستكشافية الأولية، جمع الفريق ما يقرب من 1 تيرابايت من البيانات وقام بقياس المعلمات المختلفة. ونشرت النتائج في مجلة Nature Astronomy في 9 أكتوبر.

توفر النيوترينوات، نظرًا لقدرتها على السفر لمسافات فلكية دون أن تنحرف أو تمتص، وسيلة فريدة لدراسة المناطق المتطرفة من الكون. سيستخدم تلسكوب ترايدنت الأرض كدرع لاكتشاف النيوترينوات القادمة من الجانب الآخر من الأرض. موقعه بالقرب من خط الاستواء يسمح له بمراقبة النيوترينوات من اتجاهات مختلفة، مما يكمل مراصد النيوترينو الأخرى مثل مرصد آيس كيوب نيوترينو في القطب الجنوبي وتلك الموجودة في نصف الكرة الشمالي.

وسيتكون تلسكوب ترايدنت من 1,200 تلسكوب متسلسل و24,000 وحدة بصرية رقمية، تغطي مساحة تبلغ حوالي 12 كيلومترًا مربعًا. ومن المتوقع اكتماله بحلول عام 2026، مما يتيح البحث عن مصادر سماوية داخل وخارج درب التبانة. تتوقع SJTU أن يصبح تلسكوب TRIDENT أول تلسكوب نيوترينو صغير قريب من خط الاستواء في العالم وتلسكوب نيوترينو الأكثر تقدمًا على مستوى العالم بحلول عام 2030 تقريبًا. بدأ المشروع في عام 2022، مع خطط لبناء 10 تلسكوبات في المرحلة الأولية.

مصادر:

– جامعة شنغهاي جياو تونغ (SJTU)

– دراسة نشرت في مجلة Nature Astronomy بتاريخ 9 أكتوبر 2023