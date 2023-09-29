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مهمة Chang'e-6 الصينية لجمع عينات قمرية من الجانب البعيد للقمر

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 29، 2023
مهمة Chang'e-6 الصينية لجمع عينات قمرية من الجانب البعيد للقمر

أعلنت وكالة الفضاء الصينية، إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أنها ستطلق مهمة إعادة العينات القمرية Chang'e-6 العام المقبل. وتهدف هذه المهمة إلى جمع المواد من الجانب البعيد للقمر، وهو ما لم يتم القيام به من قبل. ولدعم المهمة، سيتم نشر قمر صناعي جديد للتتابع القمري في النصف الأول من العام.

وستنطلق المركبة الفضائية، التي تزن حوالي 8,200 كيلوغرام وتتكون من أربعة أجزاء، على صاروخ لونغ مارش 5 من ميناء ونتشانغ الفضائي. وستشرع في رحلة مدتها شهرين لتسليم عينات قمرية ذات قيمة علمية إلى الأرض. ستستخدم المهمة وحدة خدمة للمناورات، ومركبة هبوط لجمع المواد من السطح، ومركبة صعود لإرسال العينات مرة أخرى إلى المدار القمري.

سيكون موقع هبوط المهمة هو الجزء الجنوبي من فوهة أبولو داخل حوض القطب الجنوبي-آيتكين، وهو حوض تصادمي قديم قد يحتوي على مواد مقذوفة من أعماق القمر. ستحاول مركبة الهبوط جمع 2,000 جرام من المواد من خلال تجريف السطح والحفر. ستتم حماية العينات المجمعة أثناء إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي بسرعة عالية بواسطة وحدة إعادة الدخول الصادرة عن وحدة الخدمة.

إذا نجحت هذه المهمة، فإنها ستوفر للعلماء الفرصة لاستكشاف تكوين عباءة القمر التي يتعذر الوصول إليها. ويمكن أن يعزز أيضًا فهمنا لتكوين القمر، والبراكين، والمواد المتطايرة، وتاريخ النظام الشمسي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين حمولات دولية من فرنسا والسويد وإيطاليا وباكستان في المهمة.

يعد Chang'e-6 بمثابة نسخة احتياطية مُعاد توجيهها لمهمة Chang'e-5، التي جمعت عينات من الجانب القريب من القمر في عام 2020. والمهمة الجديدة أكثر تعقيدًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى متطلبات القمر الصناعي التتابع Queqiao-2 لتسهيل التواصل مع الجانب البعيد من القمر. سيدخل القمر الصناعي إلى مدار رجعي بعيد وسيكون بمثابة مرحل اتصالات. دعم أول قمر صناعي Queqiao مهمة Chang’e-2019 لعام 4، والتي كانت أول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر.

وستكون العينات التي تم جمعها بواسطة Chang'e-6 متاحة في البداية للعلماء والمؤسسات الصينية، مع إمكانية تقديم مقترحات بحثية دولية في المستقبل. تعد هذه المهمة، إلى جانب Chang’e-5، بمثابة اختبار للمهمات القمرية المأهولة المستقبلية وهي جزء من برنامج محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS) الذي تقوده الصين.

المصدر: إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، مختبر استكشاف الفضاء السحيق الصيني (DSEL)

By فيكي ستافروبولو

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