تخطط الصين لتوسيع محطة الفضاء للتنافس مع محطة الفضاء الدولية

من المقرر أن تضاعف الصين حجم محطتها الفضائية تيانجونج، في محاولة لمنافسة محطة الفضاء الدولية التي تقودها وكالة ناسا، وجذب دول أخرى بعيدًا عنها. وسيشمل التوسع زيادة عدد الوحدات من ثلاث إلى ست وحدات، مما يوفر منصة بديلة للمهام القريبة من الأرض. ووفقا للأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، فإن العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الصينية سيتجاوز 15 عاما.

تم تشغيل تيانجونج بكامل طاقته منذ أواخر عام 2022، ويستوعب ثلاثة رواد فضاء كحد أقصى على ارتفاع مداري يصل إلى 450 كيلومترًا (280 ميلًا). وعلى الرغم من التوسعة، ستظل كتلة تيانجونج التي يبلغ وزنها 180 طنًا متريًا 40% فقط من كتلة محطة الفضاء الدولية، والتي يمكنها استيعاب طاقم مكون من سبعة رواد فضاء. ومع ذلك، فإن محطة الفضاء الدولية، المتوقع أن يتم إخراجها من الخدمة بعد عام 2030، تتزامن مع خطة الصين لتصبح "قوة فضائية كبرى".

وقد واجهت طموحات الصين في مجال دبلوماسية الفضاء عقبة عندما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أنها لن تحصل على الميزانية اللازمة أو الموافقة السياسية للمشاركة في تيانجونج. وعلى الرغم من أن العديد من الدول أعربت عن اهتمامها بإرسال روادها إلى المحطة الصينية، إلا أن قرار وكالة الفضاء الأوروبية سلط الضوء على القيود المفروضة على طموحات الصين.

ومع ذلك، يمثل تيانجونج نفوذ الصين المتزايد وثقتها في مساعيها الفضائية. لقد أصبحت رمزا للقدرات الفضائية للبلاد ومنافسا للولايات المتحدة في هذا المجال. ومع ذلك، نظرًا للقوانين الأمريكية، يُحظر على Tiangong التعاون مع وكالة ناسا بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي الوقت نفسه، تسعى روسيا، وهي مشارك آخر في محطة الفضاء الدولية، إلى فرص دبلوماسية الفضاء. تخطط وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس لبناء محطة فضائية تتكون من ست وحدات يمكنها استيعاب ما يصل إلى أربعة رواد فضاء. واقترحت موسكو أن يساهم شركاؤها في مجموعة البريكس، وهم البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، في بناء المحطة.

وفي الختام، فإن توسع الصين في محطة تيانجونج الفضائية يظهر تصميمها على أن تصبح لاعباً رئيسياً في استكشاف الفضاء. ومن خلال تقديم بديل لمحطة الفضاء الدولية، تهدف الصين إلى جذب التعاون الدولي وتمهيد الطريق لطموحاتها للسيطرة على مجال الفضاء.

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