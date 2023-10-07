تخطط الصين لتوسيع محطتها الفضائية مع اقتراب محطة الفضاء الدولية من نهاية دورة حياتها

وفقاً لتقرير حديث لوكالة رويترز، تهدف الصين إلى توسيع محطتها الفضائية من خلال زيادة حجمها من ثلاث إلى ست وحدات خلال السنوات القليلة المقبلة. مع اقتراب محطة الفضاء الدولية (ISS) التي تقودها وكالة ناسا من نهاية دورة حياتها بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، يمكن لخطط الصين لإنشاء محطة فضائية أكبر أن توفر لرواد الفضاء من بلدان أخرى منصة جديدة للمهام القريبة من الأرض.

تسمى المحطة الفضائية الصينية الحالية تيانجونج، والتي تُترجم إلى "القصر السماوي" باللغة الإنجليزية. ويتكون حاليا من ثلاث وحدات. تم إطلاق الوحدة الأولى، Tiangong-1، في سبتمبر 2011 وكانت بمثابة منصة تجريبية لاختبار الالتقاء والالتحام مع المركبة الفضائية Shenzhou. كما استضافت المهمات المأهولة شنتشو 9 وشنتشو 10. ومع ذلك، أعلنت الصين أن تيانجونج-1 خارج سيطرتها في مارس 2016، ودخلت الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى في أبريل 2018، واحترقت عند عودتها.

وسيوفر توسيع محطة الفضاء الصينية عمرا تشغيليا ممتدا لأكثر من 15 عاما. سيوفر هذا لرواد الفضاء من مختلف البلدان منصة مختلفة للقيام بمهام قريبة من الأرض، وتعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء. ومع اقتراب محطة الفضاء الدولية من نهاية عمرها التشغيلي، فإن توسيع محطة الفضاء الصينية يمكن أن يسد الفجوة ويدعم البحث العلمي المستمر والتقدم التكنولوجي في الفضاء.

ومن خلال خططها الطموحة لاستكشاف الفضاء، تواصل الصين إظهار التزامها بتعزيز وجودها في الفضاء الخارجي. ومع قيام الدولة بتوسيع محطتها الفضائية، فإنها تسعى إلى لعب دور أكبر في مجتمع الفضاء الدولي، والمساهمة في تقدم استكشاف الإنسان للفضاء ككل.

مصادر:

– رويترز: [URL]

– ناسا: [URL]