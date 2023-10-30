النباتات في الفضاء: خطوة نحو أنظمة دعم الحياة ذاتية الاستدامة

في تجربة رائدة أجرتها مركبة الهبوط الصينية Chang'e-4 في 3 يناير 2019، نجح العلماء في زراعة نباتات على الجانب البعيد من القمر. تهدف حمولة التجربة البيولوجية (BEP)، التي تحتوي على القطن والبطاطس والأرابيدوبسيس وبذور اللفت، بالإضافة إلى بيض الذباب والخميرة والماء، إلى تقييم نمو وصحة الكائنات الحية في البيئة القمرية. نتائج هذه التجربة لها آثار كبيرة على البعثات المستقبلية إلى القمر والمريخ وما بعدهما.

تعد زراعة النباتات في الفضاء أمرًا بالغ الأهمية لأسباب مختلفة. إلى جانب كونها مصدرًا للتغذية وتقليل الحاجة إلى مهام إعادة الإمداد، تلعب النباتات دورًا حيويًا في إزالة ثاني أكسيد الكربون وتوليد الأكسجين. كما أنها تساهم في إعادة تدوير النفايات ورفاهية رواد الفضاء. على عكس أنظمة التحكم البيئي ودعم الحياة التقليدية (ECLSS)، التي تعتمد على المكونات الميكانيكية، يمكن لنظام التجديد الحيوي أن يجدد نفسه بمرور الوقت. وهذا يجعلها مناسبة بشكل خاص لمهام الفضاء السحيق حيث تكون فرص إعادة الإمداد محدودة.

يؤكد المؤلف الرئيسي Xie Gengxin، أستاذ الهندسة البيئية في مركز استكشاف الفضاء، على أهمية زراعة النباتات في الفضاء لقواعد البقاء المستقبلية على الكواكب خارج كوكب الأرض. يعد إنشاء إنتاج الأكسجين والغذاء المستدام ذاتيًا دون الاعتماد على الأرض خطوة ضرورية نحو الوجود البشري على المدى الطويل في الفضاء.

كانت حمولة BEP، التي تزن 2.608 كجم (5.75 رطل) ويبلغ ارتفاعها 198 ملم وقطرها 173 ملم (7.75 × 6.8 بوصة)، أول تجربة بيولوجية أجريت على الجانب البعيد من القمر. وتتكون من ستة مكونات، بما في ذلك المنتجون (النباتات)، والمستهلكون (ذباب الفاكهة)، والمحللون (الخميرة)، لإنشاء نظام بيئي فعال. صُممت التجربة لمعالجة المخاوف بشأن تأثير البيئة القمرية على نمو النبات، بما في ذلك الإشعاع الشديد والجاذبية المنخفضة.

وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها ظروف القمر، فقد أظهرت التجربة أن النباتات يمكنها بالفعل أن تنبت وتنمو تحت إشعاع مكثف وجاذبية منخفضة. تم دعم النباتات بواسطة ذباب الفاكهة، والتي كانت بدورها مدعومة بتحلل نفايات الخميرة. وقد عمل هذا النظام البيئي ذو الحلقة المغلقة بنجاح لفترة محدودة قبل أن تؤدي الليلة القمرية، مع درجات الحرارة القصوى، إلى اختتام التجربة.

وبينما أظهرت التجربة إمكانات زراعة النباتات في الفضاء، فقد سلطت الضوء أيضًا على الحاجة إلى مزيد من البحث والتقدم التكنولوجي. ستحتاج البعثات المستقبلية إلى التغلب على تحديات الحفاظ على درجة حرارة مريحة، والحماية من الإشعاع، وإطالة عمر نمو النباتات في بيئات خارج كوكب الأرض.

إن نجاح هذه التجربة الرائدة يقربنا خطوة أخرى من إنشاء أنظمة دعم الحياة ذاتية الاستدامة خارج الأرض. ومع استمرار البحث والابتكار، فإن البشرية تسير على الطريق نحو إطلاق العنان لإمكانات استكشاف الفضاء واستعماره.

-

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الغرض من حمولة التجربة البيولوجية (BEP)؟

ج: يهدف برنامج أفضل الممارسات البيئية إلى تقييم تأثيرات ظروف سطح القمر على نمو الكائنات الأرضية وصحتها.

س: ما هي مكونات تجربة أفضل الممارسات البيئية؟

ج: تتكون تجربة أفضل الممارسات البيئية من القطن، والبطاطس، والأرابيدوبسيس، وبذور اللفت، بالإضافة إلى بيض الذبابة، والخميرة، والماء.

س: ما أهمية زراعة النباتات في الفضاء؟

ج: إن زراعة النباتات في الفضاء توفر مصدراً للتغذية، وتساعد في إعادة تدوير النفايات، وتزيل ثاني أكسيد الكربون، وتولد الأكسجين. إنه أمر بالغ الأهمية للبقاء على المدى الطويل والاستدامة الذاتية في البعثات الفضائية.

س: كيف أثبتت التجربة جدوى نمو النبات في الفضاء؟

ج: نجحت التجربة في زراعة النباتات على الرغم من الإشعاع الشديد، وانخفاض الجاذبية، والضوء الشديد المطول على سطح القمر.

س: ما هي تحديات زراعة النباتات في الفضاء؟

ج: تشمل التحديات الحفاظ على درجة حرارة مريحة، والحماية من الإشعاع، وضمان طول عمر نمو النباتات في بيئات خارج كوكب الأرض.