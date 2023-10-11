باحثون صينيون يعلنون عن إطلاق تلسكوب شونتيان الفضائي

كشف باحثون صينيون عن خططهم لإطلاق تلسكوب Xuntian الفضائي، المعروف أيضًا باسم تلسكوب المسح الفضائي الصيني (CSST) أو تلسكوب محطة الفضاء الصينية. ومن المقرر أن تبدأ هذه المركبة الفضائية المتطورة عملياتها العلمية في عام 2024 وستدور إلى جانب محطة تيانجونج الفضائية الصينية.

يُوصف تلسكوب Xuntian بأنه يفوق قدرات تلسكوب هابل التابع لناسا، حيث يوفر مناظر بانورامية عالية الوضوح للكون بدقة مكانية فائقة. وفقًا للي ران، عالم مشروع نظام تقليل البيانات العلمية التابع لـ CSST، بينما يستطيع هابل رؤية خروف واحد، يمكن لـ CSST تصور الآلاف بنفس الدقة. ومع ذلك، لم تتم مقارنة التلسكوب بشكل مباشر مع تلسكوب جيمس ويب التابع لناسا، والذي غالبًا ما يعتبر خليفة هابل، والذي يتميز بمرآة أولية أكبر ذات قدرات بصرية محسنة.

وعلى الرغم من أن تلسكوب شونتيان يحتوي على مرآة أولية أصغر بقطر مترين مقارنة بتلسكوب هابل وويب، إلا أن الباحثين الصينيين يؤكدون أنه يوفر مجال رؤية أكبر من هابل بأكثر من 300 مرة ويتفوق على ويب إلى حد ما. ويصف تشو جيان بينغ، كبير مصممي برنامج الفضاء المأهول الصيني، شونتيان بأنه المشروع العلمي الأكثر أهمية منذ إطلاق برنامج محطة الفضاء الصينية.

حاليًا، تلسكوب Xuntian في مرحلة التطوير والبناء، مع تطوير جميع الأنظمة الفرعية والمكونات والوحدات بالفعل. ويجري الآن إعداد العينة الأولية للاختبار قبل بناء عينة التلسكوب. سيتم إجراء اختبارات مشتركة مع منصة Xuntian وعمليات التحقق من الصحة في قاعدة الإطلاق قبل تاريخ الإطلاق المتوقع في عام 2024.

مصادر:

– لايف ساينس

– وكالة أنباء شينخوا الصينية

- ناسا