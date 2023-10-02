مهمة Chang'e-8 الصينية لاختبار استخدام الموارد على القمر

كشفت الصين النقاب عن خطط لمهمتها القادمة Chang'e-8، والتي تهدف إلى اختبار استخدام الموارد في الموقع على القمر. ستكون المهمة، المقرر إطلاقها في عام 2028، بمثابة مقدمة لمشروع محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS) الصيني واسع النطاق. ستتألف مهمة Chang'e-8 من مركبة هبوط ومركبة جوالة وروبوت، بأهداف تشمل استكشاف جيولوجيا القمر وإجراء مراقبة الأرض من سطح القمر وتحليل العينات القمرية وتجربة استخدام الموارد.

ستقوم مهمة Chang'e-8 الصينية أيضًا باختبار النظام البيئي الأرضي المغلق في البيئة القمرية. وستعتمد المهمة على المهام القمرية السابقة للصين للتحقق من التقنيات الرئيسية للمهام المستقبلية. وقد أعربت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) عن انفتاحها على التعاون الدولي في هذه المهمة، ودعت إلى المشاركة على مستويات مختلفة، بدءًا من المهمة ووصولاً إلى مستويات النظام والحمولة.

تشمل مواقع الهبوط الأولية لـ Chang'e-8 المناطق المحيطة بفوهات Leibnitz Beta وAmundsen وCabeus وShackleton-de Gerlache Ridge. ويجري النظر في ثلاثة من هذه المواقع لمهمة الهبوط المأهولة لمركبة Artemis 3.

ستحمل مركبة الهبوط Chang'e-8 10 حمولات علمية، بما في ذلك كاميرات الهبوط والطوبوغرافيا، ومقياس الزلازل، ومقياس إشعاع الأرض الموجود على القمر، والتصوير متعدد الأطياف، وتلسكوب الأشعة السينية الناعمة، وغيرها. سيتم تجهيز المركبة بأربع حمولات علمية، بما في ذلك كاميرا بانورامية، ورادار اختراق القمر، ومحلل معادن طيف الأشعة تحت الحمراء، وجهاز تحليل وتخزين العينات القمرية في الموقع.

وسيتبع Chang'e-8 مهمة Chang'e-7 في عام 2026، والتي ستستهدف أيضًا القطب الجنوبي للقمر. ستضع هذه المهام الأساس لمشروع ILRS الأكبر في ثلاثينيات القرن الحالي. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إطلاق مهمة Chang’e-2030 الصينية، وهي رحلة عودة لعينة من الجانب البعيد من القمر، في النصف الأول من عام 6.

وفقًا ليو دينجيون، كبير المصممين لمشروع استكشاف القمر الصيني، سيتم بناء ILRS باستخدام إطلاق الصواريخ فائقة الثقل في ثلاثينيات القرن الحالي. لن يكون ILRS بمثابة محطة أبحاث قمرية فحسب، بل سيعمل أيضًا على التحقق من صحة التكنولوجيا والقدرات اللازمة للبعثات المأهولة المستقبلية إلى المريخ.

مصادر:

- إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)

– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC)