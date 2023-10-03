الصين تدعو إلى التعاون الدولي في مهمة القمر لبناء موئل دائم

أعلنت الصين أنها منفتحة على التعاون الدولي في مهمتها القمرية المقبلة، حيث تعمل على تحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030. وأصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية هذا الإعلان في المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية، داعية إلى الدول والمنظمات للمشاركة في مهمة Chang'e-74. وتهدف المهمة إلى إنشاء موطن دائم في القطب الجنوبي للقمر.

وبموجب التعاون "على مستوى المهمة"، ستتاح للصين وشركائها الدوليين الفرصة لإطلاق مركباتهم الفضائية وتشغيلها، والمشاركة في التفاعلات بين المركبات الفضائية، واستكشاف سطح القمر بشكل مشترك. كما نرحب بالشركاء الدوليين لنشر وحداتهم الخاصة بشكل مستقل بمجرد هبوط المركبة الفضائية الصينية.

يتعين على الأطراف المهتمة تقديم خطاب نوايا إلى CNSA بحلول 31 ديسمبر. سيتم الاختيار النهائي للمقترحات في سبتمبر 2024. وستتبع مهمة Chang'e-8 مهمة Chang'e-7 المقررة في عام 2026، والتي ستبحث عن الموارد القمرية في القطب الجنوبي للقمر. ستضع كلتا المهمتين الأساس لبناء محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS) بقيادة الصين.

وتخطط الصين، التي نشرت مؤخرًا مسبارًا غير مأهول إلى القمر في عام 2020، لإرسال مسبار آخر من طراز Chang'e-6 إلى الجانب البعيد من القمر في النصف الأول من عام 2024 لاستعادة عينات التربة. والهدف النهائي هو هبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، يهدف برنامج أرتميس التابع لناسا إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر بحلول ديسمبر 2025. ومع ذلك، يُحظر على ناسا التعاون مع الصين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بسبب القانون الأمريكي. وستشهد مهمة أرتميس 3 في عام 2025 هبوط رائدي فضاء أمريكيين على القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة لم يستكشفها البشر من قبل. ومن المقرر القيام بمهمتي Artemis 4 و5 المأهولة في عامي 2027 و2029 على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى سبتمبر/أيلول، وقعت 29 دولة على اتفاقيات أرتميس، وهي اتفاقية صاغتها وكالة ناسا ووزارة الخارجية الأمريكية لوضع مبادئ توجيهية للسلوك في الفضاء وعلى سطح القمر. والجدير بالذكر أن الصين وروسيا لم توقعا على هذه الاتفاقية. حصلت الصين حاليًا على مشاركة روسيا وفنزويلا في برنامج المحطة القمرية.

باختصار، تشكل دعوة الصين للتعاون الدولي في مهمتها "تشانغ آه 8" خطوة مهمة نحو طموحها في التحول إلى قوة فضائية كبرى. ومن خلال العمل مع دول أخرى، تهدف المهمة إلى إنشاء موطن دائم في القطب الجنوبي للقمر، مما يمهد الطريق لبناء محطة أبحاث القمر الدولية في ثلاثينيات القرن الحالي. في حين أن الجدول الزمني للصين يتماشى مع برنامج أرتميس التابع لناسا، فإن التعاون بين وكالتي الفضاء مقيد بسبب القانون الأمريكي.