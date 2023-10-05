الصين تفتح مهمتها القمرية أمام التعاون الدولي بهدف أن تصبح قوة فضائية كبرى بحلول عام 2030

أعلنت الصين أنها ترحب بمشاركة الدول والمنظمات الدولية في مهمتها القمرية "تشانغ آه-8". وتعد هذه المهمة جزءا من هدف الصين المتمثل في إنشاء موطن دائم في القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2030 وتصبح قوة فضائية كبرى. أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) هذا الإعلان خلال المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية في باكو، أذربيجان.

وبموجب هذا التعاون الدولي، ستتاح للصين وشركائها الفرصة لإطلاق مركباتهم الفضائية وتشغيلها، وإجراء تفاعلات بين مركبات فضائية، واستكشاف سطح القمر بشكل مشترك. والشركاء الدوليون مدعوون أيضًا للانضمام إلى مهمة Chang’e-8 ونشر وحداتهم الخاصة بمجرد هبوط المركبة الفضائية الصينية.

وأمام الأطراف المهتمة مهلة حتى 31 ديسمبر لتقديم خطاب نوايا إلى CNSA. سيتم الاختيار النهائي للمقترحات في سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يضع هذا التعاون الأسس لبناء محطة أبحاث القمر الدولية (ILRS) بقيادة بكين في ثلاثينيات القرن الحالي.

وتتقدم مهمات الصين نحو القمر بشكل مطرد. ومن المقرر أن تتم مهمة Chang'e-7 في عام 2026 وستقوم بالبحث عن الموارد القمرية في القطب الجنوبي للقمر. وستلي ذلك مهمة Chang’e-8. وبالإضافة إلى ذلك، تخطط الصين لإرسال المسبار تشانغ آه-6 إلى الجانب البعيد من القمر في النصف الأول من عام 2024 لاستعادة عينات التربة.

يتوافق الجدول الزمني الذي حددته الصين لإنشاء موقع استيطاني في القطب الجنوبي مع برنامج أرتميس التابع لناسا. وتهدف وكالة ناسا إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى سطح القمر في ديسمبر 2025، من خلال مهمة أرتميس 3. يتضمن برنامج Artemis مهمات في عامي 2027 و2029 أيضًا.

ومن المهم أن نلاحظ أن وكالة ناسا محظورة بموجب القانون الأمريكي من التعاون مع الصين. ومع ذلك، وقعت 29 دولة، بما في ذلك الهند، على اتفاقيات أرتميس، وهو اتفاق يهدف إلى وضع معايير السلوك في الفضاء وعلى سطح القمر. ولم توقع الصين وروسيا على هذه الاتفاقية.

وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية في برنامج المحطة القمرية الصيني، فإن روسيا وفنزويلا هما الشريكان الوحيدان المؤكدان حتى الآن.

المصادر: إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)