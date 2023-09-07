كسر Blockchain: ما تحتاج إلى معرفته

أصبحت تقنية Blockchain كلمة طنانة في السنوات الأخيرة، ولكن ما هي بالضبط؟ ببساطة، blockchain عبارة عن دفتر أستاذ رقمي لامركزي يسجل المعاملات عبر أجهزة كمبيوتر متعددة. يتم تخزين كل معاملة في كتلة، ويتم توصيل كل كتلة بالكتلة السابقة من خلال تجزئة التشفير. يؤدي هذا إلى إنشاء سلسلة من الكتل غير قابلة للتغيير، ومن هنا جاء اسم "سلسلة الكتل".

إحدى الميزات الرئيسية لـ blockchain هي شفافيتها. نظرًا لأنه يتم توزيع دفتر الأستاذ عبر العديد من أجهزة الكمبيوتر، يستطيع كل شخص على الشبكة الوصول إلى المعاملات والتحقق منها. وهذا يلغي الحاجة إلى الوسطاء ويعزز الثقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشفير البيانات المخزنة في blockchain ولا يمكن التلاعب بها، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان.

لا تقتصر تقنية Blockchain على معاملات العملة المشفرة. لديها القدرة على تحويل الصناعات المختلفة، مثل إدارة سلسلة التوريد، والرعاية الصحية، والتمويل. على سبيل المثال، في إدارة سلسلة التوريد، يمكن أن توفر تقنية blockchain سجلاً قابلاً للتدقيق لرحلة كل منتج من الإنتاج إلى التسليم، مما يقلل من التزوير ويضمن أصالة المنتج.

ومع ذلك، هناك تحديات تحتاج إلى معالجة لكي تصل تقنية blockchain إلى إمكاناتها الكاملة. أحد التحديات الرئيسية هو قابلية التوسع. مع إضافة المزيد من المعاملات إلى blockchain، يمكن أن تصبح الشبكة بطيئة وغير فعالة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال تقنية blockchain جديدة نسبيًا، وهناك مخاوف بشأن إطارها التنظيمي وتوحيدها.

على الرغم من هذه التحديات، فإن تقنية blockchain لديها القدرة على إحداث ثورة في الطريقة التي نجري بها المعاملات ونخزن البيانات. إن طبيعتها اللامركزية وميزاتها الشفافة تجعلها خيارًا جذابًا للصناعات التي تبحث عن حلول آمنة وفعالة. مع استمرار تطور التكنولوجيا، يمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من التطبيقات والابتكارات في مجال blockchain.

مصادر:

- "ما هي تقنية البلوكشين؟" بقلم أليسون دينيسكو رايومي، نُشر على موقع ZDNet

التعاريف:

Blockchain: دفتر أستاذ رقمي لامركزي يسجل المعاملات عبر أجهزة كمبيوتر متعددة.

تجزئة التشفير: خوارزمية رياضية تقوم بتحويل البيانات المدخلة إلى سلسلة ثابتة الحجم من الأحرف.

الشفافية: قدرة كل فرد على الشبكة على الوصول إلى المعاملات والتحقق منها.

إدارة سلسلة التوريد: إدارة تدفق السلع والخدمات.

التزييف: إنتاج منتجات مقلدة بهدف الخداع عادةً.

مصادر:

"ما هي تقنية البلوكشين؟" بقلم أليسون دينيسكو رايومي، نُشر على موقع ZDNet