استكشاف إمكانية وجود مأوى لأنبوب الحمم القمرية

يجري باحثون صينيون دراسات لإنشاء مأوى طويل الأمد على القمر داخل أنابيب الحمم القمرية. تشكلت هذه الهياكل الشبيهة بالأنبوب منذ مليارات السنين عندما تدفقت الصخور المنصهرة تحت طبقة الحمم البركانية الصلبة على سطح القمر. لقد انهارت بعض هذه الأنفاق بمرور الوقت، مما أدى إلى إنشاء نقاط دخول يمكن الوصول إليها إلى تحت سطح القمر.

قدمت أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء دراسة في المؤتمر العاشر لـ CSA-IAA حول تكنولوجيا الفضاء المتقدمة، والتي توضح إمكانات أنابيب الحمم البركانية هذه كملاذات آمنة من الظروف القمرية القاسية. يمكن التخفيف من درجات الحرارة المرتفعة والإشعاع وتأثيرات النيازك الدقيقة عن طريق الاستفادة من البيئة الواقية داخل الأنابيب.

ومن أجل تعزيز فهمهم لأنابيب الحمم القمرية، أجرى الباحثون الصينيون، بما في ذلك تشانغ تشونغ فنغ، نائب كبير مصممي سلسلة المركبات الفضائية ومركبات الهبوط القمرية الصينية، أعمالا ميدانية على كهوف الحمم البركانية في الصين. لقد اكتشفوا أوجه التشابه بين أنابيب الحمم البركانية الموجودة على الأرض والقمر، وصنفوها إلى أنابيب مدخل عمودية وأنابيب مدخل منحدر.

ولأغراض الاستكشاف، حدد الباحثون أنابيب الحمم القمرية في Mare Tranquillitatis وMare Fecunditatis كأهداف رئيسية. وسيتم نشر نظام آلي متنقل للتنقل في التضاريس المعقدة، وحمل أجهزة كشف مساعدة للاتصالات ودعم الطاقة، وإجراء دراسات علمية على البيئة الخارجية والمدخلية لأنابيب الحمم البركانية.

تشمل المهام التي تؤديها أجهزة الكشف المساعدة الزحف الإلكتروني متعدد الأرجل، والارتداد، واستخدام أجهزة الكشف المتدحرجة لفحص درجة الحرارة والإشعاع والغبار القمري وتكوين التربة والجليد المائي داخل الأنبوب القمري.

وبالنظر إلى المستقبل، يقترح تشانغ بناء قاعدة بحثية طويلة الأمد تحت الأرض داخل أنبوب الحمم القمرية للقواعد القمرية المأهولة. وسيتضمن ذلك بناء مركز دعم عند مدخل الأنبوب للطاقة والاتصالات، وتجميل التضاريس، ونشر كبائن داخل الأنبوب.

أعلنت وكالة الفضاء الصينية عن خطط لتحقيق هبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030، إيذانا ببدء مرحلة الهبوط على سطح القمر من البرنامج.

المصادر: [CGTN، أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء]