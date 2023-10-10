الصين تكشف عن خطط فضائية مستقبلية طموحة، بما في ذلك مهمة إعادة العينات القمرية

شارك لي قوه بينغ، كبير المهندسين في إدارة الفضاء الوطنية الصينية، تفاصيل حول خطط الفضاء الصينية المستقبلية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية. من المقرر أن تتم مهمة Chang'e 6 الصينية في عام 2026 وتهدف إلى أن تكون أول مهمة عودة لعينة من الجانب البعيد من القمر. سيتم دعم هذه المهمة بواسطة القمر الصناعي Queqiao 2، والذي سيكون بمثابة ناقل بيانات لمركبة الهبوط على سطح القمر. ومن المتوقع أن تعيد مهمة تشانغ آه 6 كيلوغرامين من المواد القمرية، على غرار مهمة تشانغ آه 5.

وستتوجه مهمة تشانغ آه 7، المخطط لها أيضًا في عام 2026، إلى القطب الجنوبي للقمر. وقد تلقت الصين مقترحات من ثماني دول بشأن حمولات دولية في هذه المهمة. ستكون مهمة Chang’e 8، المقرر إجراؤها في عام 2028، بمثابة مرشد لمحطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS) التي تهدف الصين إلى إنشائها حول القطب الجنوبي للقمر. خصصت مهمة Chang’e 8 سعة حمولة تبلغ 200 كيلوغرام للحمولات الدولية.

بالإضافة إلى هذه المهام، أطلقت الصين برنامجًا قمريًا مأهولًا يهدف إلى هبوط رواد الفضاء على سطح القمر بحلول عام 2030. وتخطط البلاد أيضًا لمهمات عودة عينات الكويكبات (تيانوين-2)، ومهام عودة عينات المريخ (تيانوين-3)، ومهمة استكشاف الكواكب إلى كوكب المشتري (تيانوين-4). وأكد غوبينغ أنه سيتم مشاركة البيانات والعينات من هذه البعثات مع المجتمع العلمي العالمي لأغراض البحث.

تعمل الصين بشكل وثيق مع الدول الأخرى، بما في ذلك روسكوزموس، من أجل إنشاء ILRS. وقد شاركت البلاد بالفعل عينات من مهمة Chang’e 5 مع المتعاونين الدوليين. يهدف ILRS إلى توفير عمليات مستقرة طويلة المدى للحمولات والمركبات الفضائية في كل من مدار القمر وعلى سطح القمر. تسعى الصين بنشاط إلى التعاون مع وكالات الفضاء الأخرى وترحب بمشاركتها على مختلف مستويات التعاون، بدءًا من توفير الحمولات والأدوات وحتى تحليل البيانات والعينات.

ويعد ILRS مشروعًا طويل المدى مخطط له من عام 2025 إلى عام 2040، وتتفاوض الصين حاليًا مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية لجعل البرنامج حقيقة واقعة.

مصادر:

– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو، أذربيجان

- إدارة الفضاء الوطنية الصينية