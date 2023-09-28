أنابيب الحمم القمرية: الملاجئ المحتملة لاستعمار القمر في المستقبل

لعبت الكهوف دورًا مهمًا في تاريخ البشرية، حيث وفرت المأوى والحماية لأسلافنا. وبالمثل، يمكن أن توفر الكهوف الموجودة على القمر ملاذًا آمنًا لرواد الفضاء أثناء استكشافات القمر المستقبلية. بينما نبدأ في مهمة أخرى إلى القمر، فإن احتمال وجود كهوف قمرية كملاجئ محتملة يلفت الانتباه.

يشكل القمر تحديات فريدة لرواد الفضاء، بما في ذلك التعرض للإشعاع الكوني والشمسي، والنيازك، والتقلبات الشديدة في درجات الحرارة، والصدمات المقذوفة. ولمعالجة هذه المخاطر، اكتشف العلماء المئات من "المناور" أو الأسقف المنهارة لأنابيب الحمم البركانية على سطح القمر باستخدام مركبة الاستطلاع القمرية (LRO). ومن الممكن أن تكون هذه الأنابيب واسعة بما يكفي لاستيعاب الأنشطة البشرية، وتوفير الحماية اللازمة من خلال سقف صخري سميك فوقها.

تتشكل أنابيب الحمم البركانية، والمعروفة أيضًا باسم المنتجات الحرارية، عندما تبرد الحمم المتدفقة على القمر وتشكل قشرة صلبة على السطح. بعد ذلك، تستمر الحمم البركانية بالتدفق وتستنزف في النهاية، تاركة وراءها حجرة فارغة. يمكن أن تكون أنابيب الحمم البركانية القديمة والتي لم يمسها أحد مواقع رئيسية للقواعد القمرية المستقبلية.

إن التقلبات الشديدة في درجات حرارة القمر، والتي تتراوح من الحرارة الحارقة إلى البرد القارس، تجعل العمليات السطحية وهندسة المعدات صعبة. ومع ذلك، توفر أنابيب الحمم البركانية بيئة درجة حرارة مستقرة لا توجد في أي مكان آخر على القمر. بالإضافة إلى ذلك، يتعرض سطح القمر لمستويات أعلى بكثير من الإشعاع مقارنة بالأرض. إن البحث عن ملجأ داخل الصخور السميكة لأنبوب الحمم البركانية يمكن أن يوفر حماية فعالة ضد هذا الإشعاع القاتل.

قامت فرق الاستكشاف من مختلف البلدان ووكالات الفضاء بالبحث في إمكانية استخدام أنابيب الحمم القمرية كملاجئ. أجرى باحثون صينيون من أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء عملاً ميدانيًا مكثفًا لفهم التطبيق العملي لاستخدام أنابيب الحمم البركانية هذه على القمر. واكتشفوا أوجه التشابه بين أنابيب الحمم القمرية والأرضية، بما في ذلك أنواع مختلفة من المداخل مثل العمودية والمنحدرة.

إن وجود مداخل مائلة يجعل الوصول إلى أنابيب الحمم البركانية أسهل نسبيًا. من المحتمل أن تتمكن المركبات الجوالة من الدخول إلى هذه المداخل، مع الحد الأدنى من إزالة الحطام. تقدم سهولة الدخول والخروج سيناريو مناسبًا لاستكشاف القمر.

أعطت الصين الأولوية لاستكشاف أنابيب الحمم القمرية الموجودة في Mare Tranquillitatis و Mare Fecunditatis، المعروفين أيضًا باسم بحر الهدوء وبحر الخصوبة، على التوالي. إنهم يقومون بتطوير نظام آلي مزود بعجلات أو أقدام يمكنها التكيف مع التضاريس الصعبة والتغلب على العقبات. ويتضمن النظام مركبات مساعدة لمزيد من الاستطلاع والدعم، مما يتيح دراسة الغبار القمري والإشعاع ووجود الجليد المائي داخل الأنابيب.

هدف الصين على المدى الطويل هو إنشاء قاعدة بحثية مأهولة تحت الأرض داخل أنبوب الحمم القمرية. وستشمل هذه القاعدة مرافق سكنية وبحثية، مع مركز دعم للطاقة والاتصالات يقع عند مدخل الأنبوب. وعلى الرغم من عدم توفر تفاصيل محددة بسهولة، فإن الأنشطة الفضائية الطموحة للصين، والتي تظهر بوضوح في مهماتها الناجحة وخططها المستقبلية، تشير إلى تصميمها على ترسيخ وجود على سطح القمر.

مصادر:

– مركبة الاستطلاع القمرية (LRO)

– تشانغ تشونغ فنغ، أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء