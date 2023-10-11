تخطط الصين لتوسيع محطة تيانجونج الفضائية لتكون خليفة لمحطة الفضاء الدولية

أعلنت الصين عن خطط لتوسيع محطتها الفضائية تيانجونج ("القصر السماوي") خلفا لمحطة الفضاء الدولية (ISS). وخلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الأخير، كشفت الصين أنها ستضيف ثلاث وحدات جديدة إلى تيانجونج، مما يضاعف حجمها بشكل فعال. ومن المتوقع أن تظل المحطة في الخدمة لأكثر من خمسة عشر عامًا، مما يزيد من عمرها التشغيلي حتى عام 2037 أو بعد ذلك. سوف تزن تيانجونج التي تمت ترقيتها 180 طنًا متريًا، وتتسع لطاقم يصل إلى ستة أفراد، أي أقل بقليل من القدرة الحالية لمحطة الفضاء الدولية البالغة سبعة أفراد.

وتعكس خطط الصين الطموحة بشأن تيانجونج هدفها المتمثل في أن تصبح قوة كبرى في الفضاء ومنافسة لوكالة ناسا وغيرها من وكالات الفضاء الكبرى. وتهدف البلاد إلى ملء الفراغ الذي خلفته محطة الفضاء الدولية وترسيخ نفسها كمنصة لأبحاث الفضاء المربحة. وقد استضافت تيانغونغ بالفعل خمسة عشر رائد فضاء منذ بدايتها التشغيلية في أواخر عام 2022. وفي العام الماضي، أعلنت الصين أن "عدة دول" أعربت عن اهتمامها بإرسال رواد فضاء إلى المحطة الصينية.

وبالإضافة إلى تيانجونج، تعمل الصين أيضًا على إنشاء محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS) بالتعاون مع وكالة روسكوزموس الروسية. يمثل ILRS رغبة الصين في أن تصبح قوة عظمى في الفضاء. ومع ذلك، واجهت الصين انتكاسة في جهودها لتجنيد شركاء دوليين لكل من تيانجونج وILRS عندما رفضت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) المشاركة. واستشهدت وكالة الفضاء الأوروبية بأسباب تتعلق بالميزانية وسياسية وراء قرارها.

ودفع برنامج الفضاء الصيني العدواني وسعيها لأن تصبح قوة فضائية كبرى بعض المحللين إلى وصف الوضع بأنه سباق فضائي جديد. وتأمل الصين أن ترسي تيانقونغ والبعثات المستقبلية الأخرى مكانتها كشركة رائدة في استكشاف الفضاء. وأعلنت روسيا أيضًا عن خطط لبناء محطة خاصة بها خلفًا لمحطة الفضاء الدولية، مما يزيد من تكثيف المنافسة في أبحاث الفضاء واستكشافه.

مصادر:

– المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية (IAC 2023) في باكو، أذربيجان.

– الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء (CAST).

- رويترز