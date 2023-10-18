الصين تكشف عن خطة طموحة طويلة المدى لاستكشاف النظام الشمسي

وكشفت الصين مؤخرا عن خارطة الطريق المحدثة لمهمات استكشاف القمر والفضاء السحيق، حيث قدمت خططا مفصلة للسنوات السبع المقبلة. سيكون تركيز جهود الاستكشاف الصينية هو برنامج تشانغ آه لاستكشاف القمر، مع مهام تتراوح بين بعثات عودة العينات إلى القمر واستكشاف الأجرام السماوية الأخرى في النظام الشمسي.

ومن أبرز نقاط خطة الصين هي مهمة Chang’e 6، المقرر إجراؤها في عام 2024. وستكون هذه ثاني مهمة آلية لإعادة العينات الآلية للصين إلى القمر، بهدف الحصول على عينات من التربة والصخور من الجانب البعيد للقمر وإعادتها. الى الارض. ومن المتوقع أن تجمع المهمة حوالي كيلوغرامين من العينات، مما يمنح العلماء معلومات قيمة عن سطح القمر.

وستشمل المهمات القمرية الصينية المستقبلية أيضًا تشانغ آه 7، التي ستركز على دراسة القطب الجنوبي للقمر والبحث عن الجليد المائي، وتشانغ آه 8، التي ستختبر توليد الموارد في الموقع لمحطة الأبحاث القمرية الدولية القادمة.

بالإضافة إلى المهام القمرية، ستقوم الصين أيضًا باستكشاف أجسام أخرى في النظام الشمسي من خلال مهام تيانوين. ستكون Tianwen-2 مهمة لاستكشاف كويكب وكويكب يشبه المذنب، بينما ستكون Tianwen-3 بمثابة مهمة عودة إلى المريخ. من ناحية أخرى، سوف يستكشف Tianwen-4 كوكب المشتري ونظام جوفيان.

ولدعم هذه المهام، ستطلق الصين القمر الصناعي التتابعي Queqiao-2، والذي سيوفر قدرات الاتصال القمرية. سيكون هذا القمر الصناعي ضروريًا لنقل البيانات إلى الأرض من الجانب البعيد للقمر خلال مهمتي Chang’e 7 و8.

علاوة على ذلك، تستعد الصين للتناوب التالي لطاقم محطة تيانجونج الفضائية، ومن المقرر إطلاق شنتشو 17 في أكتوبر. وستشمل هذه المهمة طاقمًا جديدًا وستواصل عمليات المحطة الفضائية.

وفي حين قطعت الصين خطوات كبيرة في جهودها لاستكشاف الفضاء، فقد كانت هناك أيضًا انتكاسات. انتهت عملية الإطلاق الأخيرة للصاروخ Gushenxing-1، الذي يحمل حمولة Jilin-1 Gaofen-04B، بالفشل بسبب مشاكل في الدفع. ويأتي ذلك بعد سلسلة من عمليات الإطلاق الناجحة، بما في ذلك سلسلة ياوغان لأقمار الاستطلاع العسكرية.

تُظهر خطة الصين الطموحة طويلة المدى لاستكشاف النظام الشمسي التزامها بتوسيع وجودها خارج الأرض. ومن خلال التركيز على البعثات القمرية والفضاء السحيق، تهدف الصين إلى المساهمة بالمعرفة القيمة والتقدم في مجال استكشاف الفضاء.

مصادر:

– خارطة الطريق الصينية لاستكشاف القمر والفضاء العميق. (الائتمان: كاسك)

– https://twitter.com/Cosmic_Penguin/status/1705112658310300013