تخطط الصين لمهمة Chang’e 6 لجمع عينات من الجانب المظلم للقمر

تمضي الصين قدمًا في برنامجها الطموح لاستكشاف الفضاء، مع خطط جارية لمهمة Chang'e 6. ستتألف المركبة الفضائية من أربعة مكونات: مركبة مدارية، ومركبة هبوط، ومركبة صعود، ووحدة إعادة الدخول. ووفقا لإدارة الفضاء الوطنية الصينية، فإن المشروع يتقدم كما هو مخطط له.

لتمكين الاتصال بين مسبار تشانغ آه 6 والأرض، سيتم نشر قمر صناعي جديد يسمى كويتشياو 2 في مدار القمر في النصف الأول من عام 2024. وسيلعب هذا القمر الصناعي دورًا حاسمًا في تسهيل نقل البيانات من المركبة الفضائية.

الهدف الأساسي للمهمة هو جمع عينات من الغبار والصخور من حوض القطب الجنوبي-أيتكين، الواقع على الجانب المظلم من القمر. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مثل هذا العمل على الجانب المخفي من القمر.

وفي تطور ملحوظ، عرضت الصين حمل 10 كيلوغرامات من المعدات الأجنبية على مركبة الهبوط والمركبة المدارية للمهمة. وستحمل مركبة الهبوط "تشانغ آه 6" أدوات علمية من فرنسا وإيطاليا ووكالة الفضاء الأوروبية، بينما سيتم تركيب حمولة باكستانية على المركبة المدارية. يسلط هذا التعاون الضوء على التعاون الدولي في استكشاف الفضاء والاهتمام المشترك بالأبحاث القمرية.

حاليًا، نجحت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السابق والصين فقط في جلب مواد من القمر إلى الأرض. ومع ذلك، لم تحصل أي من هذه الدول على عينات من الجانب المظلم من القمر. تحمل مهمة Chang'e 6 وعدًا بتوسيع فهمنا للتكوين الجيولوجي للقمر وتاريخه.

مصادر:

- الصين يوميا

- إدارة الفضاء الوطنية الصينية