الصين تبني مرصدًا جديدًا للنيوترينو لكشف الألغاز الكونية

تستعد الصين لبناء كاشف نيوترينو مبتكر في بحر الصين الجنوبي يسمى TRIDENT (تلسكوب نيوترينو في أعماق البحار الاستوائية). يهدف مرصد النيوترينو المتطور هذا إلى تعزيز الحساسية وتقديم رؤى قيمة حول أصول الأشعة الكونية.

النيوترينوات، التي يشار إليها غالبًا باسم "رسل أسطول الأقدام"، هي جسيمات مراوغة تنتقل من زوايا بعيدة من الكون. ويشكل اكتشاف هذه الجسيمات تحديًا هائلًا، لأنها تتفاعل مع مادة أخرى فقط في ظروف نادرة.

توضح ورقة بحثية حديثة نُشرت في مجلة Nature Astronomy بعنوان "تلسكوب نيوترينو متعدد الكيلومترات في غرب المحيط الهادئ" خطط الصين لمرصد ترايدنت. ويهدف فريق البحث بقيادة زيبينج يي من قسم الجسيمات والنووية في معهد تسونج داو لي بجامعة شنغهاي جياو تونج، إلى تسليط الضوء على طبيعة النيوترينوات.

النيوترينوات، والتي تعني "الجسيمات المحايدة الصغيرة"، هي جسيمات أولية ليس لها شحنة كهربائية وكتلة صغيرة للغاية. وهي تتفاعل بشكل أساسي من خلال الجاذبية والقوة النووية الضعيفة بدلاً من القوة الكهرومغناطيسية. تمر النيوترينوات عبر الأرض بسهولة، حيث ينشأ معظمها من الشمس ومصادر أخرى مثل المستعرات الأعظم والانفجار الكبير.

وتنتج النيوترينوات الكونية، التي تلعب دورًا مهمًا في هذه الدراسة، عندما تصطدم الأشعة الكونية بالذرات. وللكشف عن هذه الجسيمات المراوغة، يتم وضع المراصد بشكل استراتيجي في مواقع منعزلة، مثل المناجم العميقة تحت الأرض أو تحت الماء. وترصد هذه المراصد تأثيرات تفاعلات النيوترينو النادرة مع المادة العادية، مما يقود العلماء إلى مصادرها.

سيتألف مرصد ترايدنت الصيني من 1,211 سلسلة، كل منها مجهز بـ 20 وحدة بصرية رقمية هجينة (hDOMs). سيتم فصل هذه السلاسل عموديًا بمقدار 30 مترًا، وسيتم وضعها على عمق يتراوح بين 2,800 و3,400 متر تحت مستوى سطح البحر. مع حجم يبلغ حوالي 7.5 كيلومتر مكعب، سيكون ترايدنت أكبر كاشف للنيوترينو في العالم، متجاوزًا حجم مرصد آيس كيوب نيوترينو الذي يبلغ حوالي كيلومتر مكعب واحد.

تعد كفاءة الكشف عن النيوترينو أمرًا بالغ الأهمية، ويهدف TRIDENT إلى تحقيق كفاءة غير مسبوقة في الكشف عن الفوتون. من خلال الجمع بين الحجم الكبير وقدرات الكشف المحسنة، يسعى ترايدنت للوصول إلى حدود جديدة من الحساسية في البحث عن مصادر النيوترينو الفيزيائية الفلكية.

سيعتمد ترايدنت على النجاحات التي حققها مرصد آيس كيوب نيوترينو، الذي اكتشف مصادر نيوترينو محتملة خارج المجرة، بما في ذلك NGC 1068 (Messier 77)، المعروف أيضًا باسم Squid Galaxy. تقع هذه المجرة الحلزونية المضلعة على بعد حوالي 47 مليون سنة ضوئية، وتقدم رؤى لا تقدر بثمن حول أسرار الكون.

ومع تطوير وتنفيذ ترايدنت، تهدف الصين إلى المساهمة بشكل كبير في علم النيوترينو وكشف الظواهر الغامضة المحيطة بالأشعة الكونية وأصولها.

مصادر:

– “تلسكوب نيوترينو متعدد الكيلومترات المكعبة في غرب المحيط الهادئ”

– مرصد آيس كيوب نيوترينو