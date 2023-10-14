الصين تبني تلسكوب نيوترينو جديد لفحص الأشعة الكونية

تقوم الصين ببناء كاشف نيوترينو جديد يسمى TRIDENT (تلسكوب نيوترينو في أعماق البحار الاستوائية) في بحر الصين الجنوبي. ويهدف مرصد النيوترينو المتقدم هذا إلى تعزيز حساسية اكتشاف النيوترينوات الكونية وكشف الألغاز المحيطة بالأشعة الكونية.

النيوترينوات، المعروفة باسم "الجزيئات المحايدة الصغيرة"، هي جسيمات مراوغة يصعب اكتشافها بسبب افتقارها إلى الشحنة الكهربائية وكتلتها الضئيلة. تتفاعل هذه الجسيمات دون الذرية فقط من خلال الجاذبية والقوة النووية الضعيفة، متجاوزة معظم المواد، بما في ذلك الأرض. يتم إنتاجها بشكل أساسي بواسطة الشمس، والمستعرات الأعظمية، والمفاعلات النووية، والانفجار الكبير.

يركز ترايدنت على النيوترينوات الكونية، التي تتولد عندما تصطدم الأشعة الكونية بالذرات. للكشف عن هذه الجسيمات بعيدة المنال، يتم وضع المراصد بشكل استراتيجي في مواقع منعزلة مثل المناجم تحت الأرض، ومياه المحيطات العميقة، والجليد في القطب الجنوبي. وبدلاً من استشعار النيوترينوات بشكل مباشر، تراقب هذه المراصد الحالات النادرة التي تتفاعل فيها النيوترينوات مع المادة العادية.

ومن خلال الكشف عن النيوترينوات، يمكن للعلماء تتبع مصادر الأشعة الكونية ذات الطاقة العالية للغاية. تتحرك النيوترينوات، بسبب الحد الأدنى من تفاعلها، في مسارات مستقيمة، مما يسمح للباحثين بتتبعها مرة أخرى إلى أصولها خارج المجرة. يعد مرصد آيس كيوب نيوترينو، الذي يتكون من سلسلة من أجهزة الكشف المدفونة في أعماق جليد القطب الجنوبي، مثالًا بارزًا على مرافق الكشف هذه.

سوف يتفوق ترايدنت على أجهزة الكشف السابقة من حيث الحجم والكفاءة. بحجم يبلغ حوالي 7.5 كم^3، سيصبح أكبر مرصد نيوترينو في العالم. ستحتوي كل سلسلة من سلاسلها البالغ عددها 1,211 على 20 وحدة ضوئية رقمية هجينة (hDOMs)، مما يؤدي إلى كفاءة غير مسبوقة في الكشف عن الفوتون. يهدف كاشف الجيل التالي هذا إلى تجاوز حدود أداء تلسكوب النيوترينو وتوسيع عمليات البحث في السماء بأكملها عن مصادر النيوترينو الفيزيائية الفلكية.

يطرح بناء ترايدنت تحديات، بما في ذلك ترتيب الموصلات على سلاسل منفصلة، ​​وطوابع زمنية عالمية دقيقة، وتثبيت أجهزة الكشف في قاع البحر. ويحتاج المرصد أيضًا إلى النظر في عوامل مثل تيارات المحيط، والإشعاع الطبيعي، ودرجة الحرارة، والملوحة لضمان عمليات رصد دقيقة. ولمعالجة هذه التعقيدات، قامت الصين ببناء جهاز محاكاة في جامعة شنغهاي جياوتونغ لتحسين تصميم ووظائف ترايدنت.

من المتوقع أن يعتمد ترايدنت على نجاح مرصد آيس كيوب للنيوترينو ويحقق خطوات كبيرة في علم النيوترينو. ويهدف إلى اكتشاف وتحديد مصادر النيوترينو المعروفة، مثل NGC 1068، خلال السنة الأولى من تشغيله. ومن خلال تسليط الضوء على أصول الأشعة الكونية، سيساهم ترايدنت في فهمنا للكون وجسيماته الأساسية.

[المصادر: علم الفلك الطبيعي، معهد تسونغ داو لي بجامعة شنغهاي جياو تونغ]