حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

العلماء في الصين يقومون ببناء أكبر كاشف "للجسيمات الشبح" في العالم

Byروبرت أندرو

أكتوبر 17، 2023
العلماء في الصين يقومون ببناء أكبر كاشف "للجسيمات الشبح" في العالم

ويعمل العلماء في الصين على بناء تلسكوب نيوترينو المداري لأعماق البحار، المعروف أيضًا باسم TRIDENT أو "جرس المحيط". سيتم وضع هذا الكاشف الضخم على عمق 11,500 قدم تحت سطح غرب المحيط الهادئ. والغرض منه هو تتبع تحركات الجسيمات الشبحية التي تسمى النيوترينوات عندما تصبح مرئية في أعماق المحيط.

النيوترينوات هي جسيمات دون ذرية تمر عبر كل سنتيمتر مربع من أجسامنا بمعدل 100 مليار في الثانية. ومع ذلك، نظرًا لافتقارها إلى الشحنة الكهربائية وكتلتها التي تقترب من الصفر، فإنها تتفاعل بشكل ضئيل جدًا مع المواد الأخرى. ومن خلال إبطاء هذه الجسيمات المراوغة، يستطيع الفيزيائيون دراسة أصولها، مثل الانفجارات النجمية القديمة والاصطدامات المجرية.

سوف يكتشف ترايدنت النيوترينوات باستخدام الأرض كدرع. يقع بالقرب من خط الاستواء، وسيكون لديه ميزة استقبال النيوترينوات من جميع الاتجاهات مع دوران الأرض، مما يضمن مراقبة السماء بأكملها دون أي نقاط عمياء. تتواجد النيوترينوات بكثرة في الكون، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الفوتونات، ويتم إنتاجها في ظواهر مختلفة، مثل الحرائق النووية، وانفجارات المستعرات الأعظم، والأشعة الكونية.

على الرغم من انتشار النيوترينوات بشكل كبير، إلا أنه من الصعب للغاية اكتشافها لأنها نادرًا ما تتفاعل مع المادة. ركزت تجارب الكشف عن النيوترينوات في المقام الأول على تلك المرسلة إلينا من الشمس، لكن النيوترينوات النادرة التي تنتجها الأشعة الكونية التي تضرب الغلاف الجوي للأرض لا تزال غامضة. تمر النيوترينوات عبر معظم المواد، بما في ذلك الكوكب بأكمله، لكنها قد تتفاعل أحيانًا مع جزيئات الماء. تتألف أجهزة كشف ترايدنت من أكثر من 24,000 جهاز استشعار بصري منتشرة عبر 1,211 سلسلة مثبتة في قاع البحر، وسوف توضع تحت كمية كبيرة من الماء لزيادة فرص تفاعلات النيوترينو.

سيمتد كاشف ترايدنت بقطر 2.5 ميل ويغطي مساحة 1.7 ميل مكعب، مما يجعله أكبر بكثير وأكثر حساسية من أكبر كاشف للنيوترينو حاليًا، آيس كيوب، الموجود في القارة القطبية الجنوبية. ويخطط العلماء لبدء مشروع تجريبي في عام 2026، مع تشغيل الكاشف الكامل في عام 2030. ويهدف ترايدنت إلى دفع حدود أداء تلسكوب النيوترينو وتوسيع فهمنا لمصادر النيوترينو الفيزيائية الفلكية.

مصادر:

- "تنطلق جسيمات النيوترينو الشبحية من مجرة ​​قريبة، والعلماء غير متأكدين من السبب" - Space.com
- "ترايدنت: العلم والمكانة" - علم الفلك الطبيعي

By روبرت أندرو

منشور له صلة

علوم

يقدم الحدث السنوي مشاهدة مجانية للقمر عبر التلسكوب بتفاصيل استثنائية

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

استقرار وقابلية اكتشاف الأقمار الخارجية التي تدور حول HIP 41378 f

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا
علوم

يتعاون عازف الجيتار الأسطوري بريان ماي مع وكالة ناسا في مهمة جمع عينات الكويكب

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

يقدم الحدث السنوي مشاهدة مجانية للقمر عبر التلسكوب بتفاصيل استثنائية

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

استقرار وقابلية اكتشاف الأقمار الخارجية التي تدور حول HIP 41378 f

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

يتعاون عازف الجيتار الأسطوري بريان ماي مع وكالة ناسا في مهمة جمع عينات الكويكب

أكتوبر 18، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

كشفت دراسة جديدة أن نجم البحر الصغير ذو التاج الشوكي يُظهر مرونة في مواجهة ارتفاع درجة حرارة المياه

أكتوبر 18، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات