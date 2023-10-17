ويعمل العلماء في الصين على بناء تلسكوب نيوترينو المداري لأعماق البحار، المعروف أيضًا باسم TRIDENT أو "جرس المحيط". سيتم وضع هذا الكاشف الضخم على عمق 11,500 قدم تحت سطح غرب المحيط الهادئ. والغرض منه هو تتبع تحركات الجسيمات الشبحية التي تسمى النيوترينوات عندما تصبح مرئية في أعماق المحيط.

النيوترينوات هي جسيمات دون ذرية تمر عبر كل سنتيمتر مربع من أجسامنا بمعدل 100 مليار في الثانية. ومع ذلك، نظرًا لافتقارها إلى الشحنة الكهربائية وكتلتها التي تقترب من الصفر، فإنها تتفاعل بشكل ضئيل جدًا مع المواد الأخرى. ومن خلال إبطاء هذه الجسيمات المراوغة، يستطيع الفيزيائيون دراسة أصولها، مثل الانفجارات النجمية القديمة والاصطدامات المجرية.

سوف يكتشف ترايدنت النيوترينوات باستخدام الأرض كدرع. يقع بالقرب من خط الاستواء، وسيكون لديه ميزة استقبال النيوترينوات من جميع الاتجاهات مع دوران الأرض، مما يضمن مراقبة السماء بأكملها دون أي نقاط عمياء. تتواجد النيوترينوات بكثرة في الكون، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الفوتونات، ويتم إنتاجها في ظواهر مختلفة، مثل الحرائق النووية، وانفجارات المستعرات الأعظم، والأشعة الكونية.

على الرغم من انتشار النيوترينوات بشكل كبير، إلا أنه من الصعب للغاية اكتشافها لأنها نادرًا ما تتفاعل مع المادة. ركزت تجارب الكشف عن النيوترينوات في المقام الأول على تلك المرسلة إلينا من الشمس، لكن النيوترينوات النادرة التي تنتجها الأشعة الكونية التي تضرب الغلاف الجوي للأرض لا تزال غامضة. تمر النيوترينوات عبر معظم المواد، بما في ذلك الكوكب بأكمله، لكنها قد تتفاعل أحيانًا مع جزيئات الماء. تتألف أجهزة كشف ترايدنت من أكثر من 24,000 جهاز استشعار بصري منتشرة عبر 1,211 سلسلة مثبتة في قاع البحر، وسوف توضع تحت كمية كبيرة من الماء لزيادة فرص تفاعلات النيوترينو.

سيمتد كاشف ترايدنت بقطر 2.5 ميل ويغطي مساحة 1.7 ميل مكعب، مما يجعله أكبر بكثير وأكثر حساسية من أكبر كاشف للنيوترينو حاليًا، آيس كيوب، الموجود في القارة القطبية الجنوبية. ويخطط العلماء لبدء مشروع تجريبي في عام 2026، مع تشغيل الكاشف الكامل في عام 2030. ويهدف ترايدنت إلى دفع حدود أداء تلسكوب النيوترينو وتوسيع فهمنا لمصادر النيوترينو الفيزيائية الفلكية.

مصادر:

- "تنطلق جسيمات النيوترينو الشبحية من مجرة ​​قريبة، والعلماء غير متأكدين من السبب" - Space.com

- "ترايدنت: العلم والمكانة" - علم الفلك الطبيعي