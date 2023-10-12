الصين تبني أكبر تلسكوب نيوترينو في أعماق البحار في العالم في المحيط الهادئ

كشفت الصين النقاب عن خطط لبناء أكبر تلسكوب نيوترينو في أعماق البحار في غرب المحيط الهادئ. ومن المقرر أن يكتمل المشروع الطموح، المسمى "ترايدنت"، بحلول عام 2030، ويهدف إلى التحقيق في بعض الظواهر الأكثر تطرفًا في الكون، بما في ذلك انفجارات الثقوب السوداء وانفجارات المستعرات الأعظم.

النيوترينوات، وهي جسيمات دون ذرية ذات كتلة ضئيلة ولا تحتوي على شحنة كهربائية، تمتلك القدرة على اجتياز المادة دون عناء. هذه الخاصية تجعلها مناسبة بشكل خاص لدراسة الأحداث الكونية التي يحجبها الغبار والغاز، مما يسمح للباحثين بمراقبة الظواهر التي قد تظل مخفية لولا ذلك.

وسيتم وضع تلسكوب ترايدنت في سهل بحري عميق في المنطقة الشمالية من غرب المحيط الهادئ، على عمق حوالي 3.5 كيلومتر. وسيتكون من 1,200 وتر رأسي، يبلغ طول كل منها 700 متر، وتتراوح المسافة بين 70 و100 متر. ستدعم هذه السلاسل 20 وحدة بصرية رقمية عالية الدقة.

وسيقوم التلسكوب، الذي يبلغ قطره 4 كيلومترات ويمتد على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا، بمراقبة ما يقرب من 8 كيلومترات مكعبة من مياه البحر بحثًا عن تفاعلات تتضمن نيوترينوات عالية الطاقة. تم تصميم المشروع ليدوم لمدة 20 عامًا، لمساعدة العلماء في سعيهم لكشف أسرار الكون.

ويتوقع الخبراء أن يتجاوز تلسكوب ترايدنت حساسية جميع تلسكوبات النيوترينو الأخرى في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يكتشف التلسكوب النيوترينوات المنبعثة من المجرة النشطة NGC 1068، خلال السنة الأولى من تشغيله، وهو إنجاز استغرق تلسكوب آيس كيوب نيوترينو الموجود في القارة القطبية الجنوبية عقدًا من الزمن لتحقيقه عند مستوى أهمية قدره 4.2 سيجما. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحدد ترايدنت إشارات الانفجارات من مصادر النيوترينو العابرة، مثل TXS 0506 056، مع أهمية تزيد عن 10 سيجما، متجاوزة اكتشاف IceCube البالغ 3.5 سيجما في عام 2018.

يمثل مشروع ترايدنت الصيني تقدماً مثيراً في فهمنا لظواهر الكون الأكثر غموضاً. ومن خلال استكشاف النيوترينوات في أعماق البحار، يأمل العلماء في تسليط الضوء على بعض الأحداث الكونية الأكثر إثارة للحيرة، مما يمهد الطريق لاختراقات واكتشافات جديدة في مجال الفيزياء الفلكية.

التعاريف:

- النيوترينوات: جسيمات دون ذرية ذات كتلة ضئيلة ولا تحتوي على شحنة كهربائية.

- المستعر الأعظم: انفجار قوي يحدث في نهاية دورة حياة النجم.

– الثقب الأسود: منطقة من الزمكان تظهر فيها قوى جاذبية قوية لدرجة أنه لا يمكن لأي شيء، ولا حتى الضوء، الهروب منها.

- الغبار والغاز: مادة تحجب الرؤية.

- سيجما: مقياس إحصائي للأهمية.

- المجرة النشطة: مجرة ​​ذات قلب مضيء، والتي تظهر مستويات انبعاث أعلى من المعتاد.

- آيس كيوب: تلسكوب نيوترينو يقع في القطب الجنوبي.

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