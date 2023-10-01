الصين تستكشف فكرة الكهوف القمرية لحماية رواد الفضاء

أبدت الصين اهتمامًا ببناء قواعد داخل الكهوف القمرية كوسيلة لتوفير حماية فريدة لرواد الفضاء المتمركزين على القمر. توفر الكهوف القمرية، والمعروفة أيضًا باسم أنابيب الحمم البركانية، حماية قيمة من الإشعاع الكوني والشمسي، والنيازك، والتغيرات الشديدة في درجات الحرارة، والمقذوفات الاصطدامية. يمكن أن يصل قطر أنابيب الحمم البركانية هذه، التي تشكلت من خلال النشاط البركاني على سطح القمر، إلى عدة مئات من الأمتار، مما يوفر مساحة كبيرة لإنشاء القواعد.

توفر الأسقف الصخرية السميكة لهذه الهياكل حماية طبيعية لرواد الفضاء داخل الكهوف. تعتبر أنابيب الحمم البركانية هذه قديمة ولم يمسها أحد، مما يجعلها بيئات مثالية للاستكشاف العلمي والسكن. توفر بيئة درجة الحرارة الثابتة داخل أنابيب الحمم البركانية بيئة أكثر قابلية للإدارة لكل من رواد الفضاء ومعداتهم، حيث يتعرض القمر لتقلبات شديدة في درجات الحرارة.

الإشعاع على سطح القمر أقوى بنحو 150 مرة من الإشعاع على الأرض، مما يشكل خطرا شديدا على البشر. ومع ذلك، فإن الأمتار العديدة من الصخور الموجودة فوق الكهوف القمرية تعمل كحاجز كبير، مما يحمي رواد الفضاء بشكل فعال من هذا الخطر المميت. تقلل الكهوف أيضًا من مخاطر التأثيرات الناجمة عن النيازك وغيرها من الحطام.

أجرى تشانغ تشونغ فنغ من أكاديمية شنغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية عملاً ميدانيًا في العديد من كهوف الحمم البركانية في الصين للحصول على فهم أفضل لأنابيب الحمم القمرية. وقد وجد فريق تشانغ أوجه تشابه بين أنابيب الحمم البركانية على الأرض والقمر، وقاموا بتصنيفها إلى أنابيب مدخل عمودية وأنابيب مدخل منحدر.

تخطط الصين لنشر أنظمة روبوتية لاستكشاف الكهوف القمرية، بدءًا من الكهف الموجود في Mare Tranquillitatis. سيتم تجهيز هذه الأنظمة بأدوات علمية ومركبات مساعدة للاستطلاع ودعم الطاقة. وتتصور الصين إنشاء قاعدة بحثية طويلة الأمد تحت الأرض في أحد أنابيب الحمم القمرية، تضم مرافق سكنية وبحثية مدعومة بمركز للطاقة والاتصالات عند المدخل.

إن مساعي الصين لاستكشاف الفضاء آخذة في الارتفاع، وقد أعلنت عن خطط لبدء بناء قاعدة على القمر بحلول عام 2028. ويدرس الباحثون الصينيون بنشاط مختلف المناطق القمرية تحسبا للمهمات القمرية المستقبلية.

مصادر:

– شرح الكهوف القمرية وفوائدها : [المصدر]

– العمل الميداني الذي تم إجراؤه في الصين: [المصدر]

– خطط الصين لاستكشاف القمر وقاعدة الأبحاث: [المصدر]