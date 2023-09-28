الصين تطلق بنجاح القمر الصناعي الجديد للاستطلاع ياوغان

أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا آخر للاستطلاع من طراز ياوغان إلى مداره. انطلق الصاروخ Long March 4C من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء غوبي. يمثل هذا الإطلاق القمر الصناعي الرابع في سلسلة Yaogan 33.

وأعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي (CASC) عن الإطلاق الناجح، المخصص للتجارب العلمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والإغاثة. تشتهر سواتل ياوغان بقدراتها على رادار الفتحة الاصطناعية (SAR)، مما يتيح الحصول على صور مفصلة لسطح الأرض حتى من خلال السحب وأثناء الليل. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول Yaogan 33 (04).

يأتي هذا الإطلاق بعد إطلاق القمر الصناعي الثالث Yaogan 33 في وقت سابق من الشهر. طارت كلتا المركبتين الفضائيتين على صاروخ Long March 4C من نفس مركز الإطلاق. كان الإطلاق الأخير هو الإطلاق الناجح الخامس والأربعين للصين لهذا العام، بعد أن شهدت أول إطلاق فاشل لها في عام 45 بصاروخ صلب من طراز Ceres-2023 تديره شركة Galactic Energy.

وفي الإجمال، يستمر برنامج الفضاء الصيني في التقدم، مع التركيز على الاستطلاع العسكري والأهداف العلمية. ويساهم الإطلاق الناجح للقمر الصناعي ياوجان 33 (04) في تعزيز قدرات البلاد المتنامية في مجال الاستشعار عن بعد وجهودها في إدارة الكوارث والتنمية الزراعية.

مصادر:

– الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الطيران

– قوة الفضاء الأمريكية

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