قلادة قديمة تكشف التعقيد الاجتماعي لثقافة العصر الحجري الحديث

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة PLOS ONE عن رؤى جديدة حول الديناميكيات الاجتماعية لثقافة العصر الحجري الحديث من خلال تحليل قلادة مزخرفة تم اكتشافها في قبر طفل في الأردن القديم. ويسلط البحث الذي أجرته هالة العراشي وزملاؤها من المجلس الأعلى للدراسات العلمية في إسبانيا وجامعة كوت دازور في فرنسا، الضوء على أهمية زينة الجسم ودورها في نقل القيم الثقافية والهويات الشخصية.

يعود تاريخ القلادة، التي تم العثور عليها في قرية باجة في العصر الحجري الحديث في الأردن، إلى ما بين 7400 و6800 قبل الميلاد. يتكون من أكثر من 2,500 حجر وصدفة ملونة، واثنين من حبات العنبر الاستثنائية (الأقدم المعروفة في بلاد الشام)، وقلادة حجرية كبيرة، وخاتم من عرق اللؤلؤ منقوش بدقة. من خلال التحليل الدقيق للتركيبة والحرفية والتخطيط المكاني لهذه العناصر، قرر الباحثون أنها شكلت ذات يوم قلادة واحدة متعددة الصفوف.

لقد تطلب صنع هذه القلادة عملاً دقيقًا واستيراد مواد غريبة من مناطق أخرى. يوفر اكتشافها رؤى قيمة حول الممارسات الجنائزية للأفراد ذوي المكانة الاجتماعية العالية خلال العصر الحجري الحديث. تكشف القلادة أيضًا عن الديناميكيات الاجتماعية المعقدة داخل مجتمع باجة، والتي تشمل الحرفيين والتجار والسلطات رفيعة المستوى الذين سيكلفون بمثل هذه القطع المتقنة.

يتم الآن عرض إعادة البناء المادي للقلادة في متحف البتراء في جنوب الأردن. تعتبر هذه القطعة الأثرية الرائعة بمثابة شهادة على الأهمية الثقافية لزينة الجسم والديناميكيات المجتمعية المعقدة في العصر الحجري الحديث. من الضروري إجراء مزيد من البحث في هذه الثقافة القديمة لفهم التعقيدات التي كشفت عنها الدراسة بشكل كامل.

مصادر:

– "خيوط الذاكرة: إحياء زخرفة طفل ميت في قرية بعجة من العصر الحجري الحديث (الأردن)" بقلم هالة الأراشي وآخرين، PLOS ONE

– حقوق الصورة: الأراشي وآخرون، 2023، PLOS ONE، CC-BY 4.0