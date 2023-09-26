تجربة تشي نو تعزز الأمن النووي ومفاعلات الطاقة

أسفرت تجربة فيزياء تشي-نو التي أجريت في مختبر لوس ألاموس الوطني عن بيانات مهمة لتعزيز تطبيقات الأمن النووي، وفهم السلامة الحرجة، وتصميم مفاعلات الطاقة النيوترونية السريعة. ركزت هذه التجربة التي استمرت لسنوات على قياس طيف الطاقة للنيوترونات المنبعثة من الانشطار الناجم عن النيوترونات، وعلى وجه التحديد دراسة عناصر الأكتينيدات اليورانيوم 238 واليورانيوم 235 والبلوتونيوم 239.

صرح الفيزيائي كيجان كيلي أن هذا المشروع قدم رؤية جديدة لعمليات الانشطار التي لم يتم ملاحظتها من قبل في أي تجربة. نُشرت دراسة Chi-Nu النهائية، التي فحصت اليورانيوم-238، مؤخرًا في مجلة Physical Review C. وقد قامت التجربة بقياس طيف النيوترونات الانشطارية السريعة لليورانيوم-238، بما في ذلك طاقة الانشطار المحفز للنيوترونات وتوزيع النيوترونات المنطلقة على شكل نتيجة. تعتبر هذه المعلومات ضرورية للنماذج النووية، وحسابات مونت كارلو، وتقييمات أداء المفاعل.

استخدمت تجربة Chi-Nu جهازًا متطورًا يتكون من 54 كاشفًا لنيوترونات وميض سائل و22 كاشفًا لزجاج الليثيوم لقياس النيوترونات في نطاقات طاقة مختلفة. تم ضرب هدف التنغستن بواسطة شعاع البروتون في منشأة أبحاث الأسلحة النيوترونية، مما أدى إلى توليد النيوترونات التي تفاعلت مع نظير اليورانيوم 238. تم الكشف عن النيوترونات المنبعثة وتسجيلها باستخدام جهاز التلألؤ السائل أو كاشفات زجاج الليثيوم، اعتمادًا على نطاق الطاقة الذي يتم اختباره.

إن نتائج تجارب تشي نو، جنبًا إلى جنب مع قياسات مماثلة لليورانيوم 235 والبلوتونيوم 239، تعمل الآن كمصدر رئيسي للبيانات التجريبية لتقييم طيف النيوترونات سريعة الانشطار. تلعب هذه البيانات دورًا حاسمًا في تحسين الأمن النووي وتصميم مفاعلات الطاقة.

للمضي قدمًا، يقوم فريق Chi-Nu بتوسيع أبحاثه لتشمل نظائر الأكتينيدات الأخرى، مثل البلوتونيوم 240 واليورانيوم 233. كما أنهم يركزون أيضًا على قياس النيوترونات المنبعثة من تفاعلات تشتت النيوترونات، والتي تتضمن نقل النيوترونات عبر المادة وترسيب الطاقة. وسيتم تطبيق مهارات الفريق ومنهجياته التي تم تطويرها خلال مشروع Chi-Nu على هذه المساعي المستقبلية، مما يزيد من فهمنا للعمليات النووية.

المصدر: مختبر لوس ألاموس الوطني