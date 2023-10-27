نجح الكيميائيون في تصنيع متآصل الكربون C16 الفريد

حقق فريق من الكيميائيين من جامعة أكسفورد وشركة IBM Research Europe-Zürich تقدمًا كبيرًا في تصنيع متآصل كربون جديد. تُظهر دراستهم، التي نُشرت في مجلة Nature المرموقة، الإنشاء الناجح لتآصل الكربون C16 المضاد للعطر بشكل مضاعف.

يعتمد هذا الإنجاز على العمل السابق الذي قام به فريق آخر من الكيميائيين الذين قاموا بتصنيع متآصل كربون مختلف، C18، في عام 2019. وقد وفر الإنشاء الناجح لـ C18، وهو شكل دائري من الكربون مع روابط ثلاثية وفردية متناوبة، الأساس لإمكانية تصنيع C16 متآصلة الكربون. ومع ذلك، فإن المحاولات السابقة تعرقلت بسبب عدم الاستقرار المتأصل في العملية.

في بحثهم الرائد، تناول الكيميائيون تحديات الاستقرار التي تطرحها السلائف، والتي كانت بطبيعتها ذات طاقات أعلى بسبب خصائصها المضادة للرائحة. لقد تغلبوا على هذه العقبة من خلال نشر العديد من عوامل الإخفاء لتعزيز الاستقرار.

تضمنت عملية التخليق استخدام دورة كبيرة تحتوي على اثنين من البروم وأربعة بدائل لأول أكسيد الكربون. قام الباحثون بإيداع هذا المركب على ركيزة من كلوريد الصوديوم واستخدموا مجهرًا نفقيًا لتطبيق بيكوامبيرات من الشحنة على مواقع محددة في الجزيء. أدت هذه العملية إلى زيادة جهد البروم إلى 1.3 فولت وأول أكسيد الكربون إلى 3 فولت، مما أدى إلى تكوين روابط بين ذرات الكربون. كان الهيكل الناتج عبارة عن حلقة منظمة من البوليين، متماسكة معًا عن طريق روابط ثلاثية ومفردة بالتناوب.

تم إجراء التحقق من المتآصلة التي تم إنشاؤها باستخدام مجهر القوة الذرية لفحص بنية الحلقة. بالإضافة إلى ذلك، استخدم الباحثون مجهر قوة مسبار كلفن ومجهر نفقي ماسح لدراسة توزيع الإلكترونات في المدارات الجزيئية. أكدت هذه التحقيقات الطبيعة المضادة للرائحة المضاعفة المتوقعة للجزيء.

يفتح التوليف الناجح لهذا التآصل الكربوني C16 الفريد طرقًا جديدة للبحث في نظريات الكيمياء الجديدة والتطوير المحتمل للمواد التي تستخدم تآصلات الكربون الغريبة. إنه يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا ومعالجة هياكل الكربون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو التآصل؟

يشير المتآصلة إلى أشكال مختلفة أو ترتيبات جزيئية لنفس العنصر. يمكن أن تظهر المتآصلة خصائص فيزيائية وكيميائية مميزة.

ما الذي يجعل متآصل الكربون C16 المركب مميزًا؟

يعتبر متآصل الكربون C16 المركب ملحوظًا لأنه مضاد للرائحة بشكل مضاعف. هذه الخاصية تميزه عن متآصلات الكربون الأخرى ولها آثار على استكشاف نظريات تجريبية جديدة وتطوير مواد جديدة.

كيف تم التغلب على مشكلة الاستقرار في عملية التوليف؟

للتغلب على عدم استقرار السلائف، استخدم فريق البحث العديد من عوامل الإخفاء لتعزيز الاستقرار. سمح هذا بالتوليف الناجح لتآصل الكربون C16.

ما هي التطبيقات المحتملة لهذا البحث؟

إن التوليف الناجح لتآصل الكربون C16 يفتح الأبواب لمزيد من البحث في نظريات الكيمياء الجديدة والتطوير المحتمل للمواد التي تستخدم هياكل الكربون الغريبة. إنه يوسع فهمنا لتآصلات الكربون وخصائصها.

(مصدر: phys.org)