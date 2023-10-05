حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

تقنية جديدة تتتبع تدفق الأيونات في الخلايا

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 5، 2023
تقنية جديدة تتتبع تدفق الأيونات في الخلايا

طور علماء في جامعة شيكاغو تقنية جديدة لتتبع تدفق الأيونات داخل عضيات الخلايا. يوفر هذا التقدم نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية للخلايا، ويكشف عن أدلة على أن العضيات تنظم الأيونات، مما يحسم مسألة بيولوجية كانت محل نقاش سابقًا. وباستخدام أجهزة الحمض النووي الصغيرة المتوافقة بيولوجيًا وغير السامة، تمكن الباحثون من قياس تركيزات الأيونات داخل عضيات محددة. وقد تم تصميم الأجهزة لتتفاعل مع الأيونات القريبة، مما يؤدي إلى إشعالها، وهو ما يمكن ملاحظته تحت المجهر. يتيح ذلك للعلماء قياس مستويات الأيونات عن طريق قياس سطوع المستشعر. ركزت الدراسة على أيونين مختلفين، البوتاسيوم والصوديوم، داخل عضيات مختلفة.

أظهر تتبع مستويات البوتاسيوم في الإندوسومات المعاد تدويرها، وهو نوع من العضيات المشاركة في فرز وتحريك القنوات الأيونية، أن القنوات الأيونية نشطة بالفعل في العضيات. يشير هذا إلى الدور المحتمل للقنوات الأيونية في أمراض مثل مرض باركنسون. توفر هذه التقنية الجديدة طريقة لدراسة وفهم دور الأيونات داخل العضيات، وهو دور لم يتم استكشافه جيدًا من قبل. هذه النتائج لديها القدرة على تحسين فهمنا للوظائف الخلوية ويمكن أن تؤدي إلى علاجات جديدة للأمراض والاضطرابات.

مصادر:
– التكنولوجيا الحيوية الطبيعية (2023)، DOI: 10.1038/s41587-023-01928-z

By مامفو بريشيا

منشور له صلة

علوم

كشفت دراسة أن كيم كارداشيان ومشاهير آخرين يستخدمون أسلوبًا صوتيًا يشبه القطط

أكتوبر 5، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

تم العثور على مضان في الثدييات: اكتشاف مفاجئ

أكتوبر 5، 2023 روبرت أندرو
علوم

زخات الشهب التنينية والأوريونية: علاج سماوي في أكتوبر

أكتوبر 5، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

كشفت دراسة أن كيم كارداشيان ومشاهير آخرين يستخدمون أسلوبًا صوتيًا يشبه القطط

أكتوبر 5، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

تم العثور على مضان في الثدييات: اكتشاف مفاجئ

أكتوبر 5، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

زخات الشهب التنينية والأوريونية: علاج سماوي في أكتوبر

أكتوبر 5، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

اكتشاف النجم النابض ينبعث منه أكبر انفجار تم تسجيله على الإطلاق

أكتوبر 5، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات