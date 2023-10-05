تقنية جديدة تتتبع تدفق الأيونات في الخلايا

طور علماء في جامعة شيكاغو تقنية جديدة لتتبع تدفق الأيونات داخل عضيات الخلايا. يوفر هذا التقدم نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية للخلايا، ويكشف عن أدلة على أن العضيات تنظم الأيونات، مما يحسم مسألة بيولوجية كانت محل نقاش سابقًا. وباستخدام أجهزة الحمض النووي الصغيرة المتوافقة بيولوجيًا وغير السامة، تمكن الباحثون من قياس تركيزات الأيونات داخل عضيات محددة. وقد تم تصميم الأجهزة لتتفاعل مع الأيونات القريبة، مما يؤدي إلى إشعالها، وهو ما يمكن ملاحظته تحت المجهر. يتيح ذلك للعلماء قياس مستويات الأيونات عن طريق قياس سطوع المستشعر. ركزت الدراسة على أيونين مختلفين، البوتاسيوم والصوديوم، داخل عضيات مختلفة.

أظهر تتبع مستويات البوتاسيوم في الإندوسومات المعاد تدويرها، وهو نوع من العضيات المشاركة في فرز وتحريك القنوات الأيونية، أن القنوات الأيونية نشطة بالفعل في العضيات. يشير هذا إلى الدور المحتمل للقنوات الأيونية في أمراض مثل مرض باركنسون. توفر هذه التقنية الجديدة طريقة لدراسة وفهم دور الأيونات داخل العضيات، وهو دور لم يتم استكشافه جيدًا من قبل. هذه النتائج لديها القدرة على تحسين فهمنا للوظائف الخلوية ويمكن أن تؤدي إلى علاجات جديدة للأمراض والاضطرابات.

مصادر:

– التكنولوجيا الحيوية الطبيعية (2023)، DOI: 10.1038/s41587-023-01928-z