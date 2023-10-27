الكويكب 2023 UV6: لا يشكل تهديدًا بل فرصة للاستكشاف

من المقرر أن يمر كويكب يُسمى Asteroid 2023 UV6، اكتشفه مكتب تنسيق الدفاع التابع لناسا، بالقرب من الأرض اليوم، 27 أكتوبر. وستقترب هذه الصخرة الفضائية، التي تنتمي إلى مجموعة أبولو للكويكبات القريبة من الأرض، من كوكبنا على مسافة. 3.9 مليون كيلومتر أثناء السفر بسرعة 26,329 كيلومترًا في الساعة. وعلى الرغم من أنه مثير للاهتمام في البداية، إلا أنه لا يشكل أي خطر على الأرض نظرًا لصغر حجمه نسبيًا ولم يتم تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا.

بأبعاد مماثلة لأبعاد منزل، ويبلغ عرضه حوالي 59 قدمًا، يحمل الكويكب 2023 UV6 تشابهًا غريبًا مع كويكب تشيليابينسك الذي تسبب في أضرار كبيرة في روسيا في عام 2013. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدمير الكويكب. لقد اقترب الكويكب من الأرض. حدث أول اقتراب قريب مسجل له في 14 مارس 2010، عندما مر بالكوكب على مسافة 24 مليون كيلومتر. ومن المثير للاهتمام أن هذا الجسم السماوي سيكون له لقاء قريب آخر العام المقبل في 18 أبريل، حيث يقترب من مسافة 40 مليون كيلومتر.

أصبح صيد الكويكبات مسعى معقدًا بشكل متزايد، حيث يستكشف العلماء تقنيات جديدة لاكتشاف وتتبع هؤلاء المتجولين الكونيين. يتضمن أحد هذه الأساليب المبتكرة استخدام الخوارزميات. وفي دراسة نشرتها جامعة واشنطن، طور الباحثون خوارزمية تسمى HelioLinc3D، نجحت في اكتشاف كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا أثناء عمليات المراقبة الاختبارية في هاواي. وتم تحديد الكويكب، المسمى 2022 SF289 ويبلغ عرضه حوالي 600 قدم، على أنه لا يشكل أي تهديد فوري.

بعد نجاحها، سيتم تنفيذ خوارزمية HelioLinc3D في مرصد Vera C. Rubin في تشيلي، حيث ستستخدم مجموعة بيانات المنشأة للبحث عن الكويكبات ومراقبتها. من المتوقع أن يعمل هذا المرصد بكامل طاقته في عام 2025، والذي كان يُعرف سابقًا باسم تلسكوب المسح السينوبتيكي الكبير، ويهدف إلى تسليط الضوء على أسرار المادة المظلمة وطريقة عمل مجرتنا درب التبانة. ومن المتوقع أن يؤدي استخدام خوارزميات مثل HelioLinc3D إلى تعزيز اكتشاف الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة، مما يساعد الجهود الإنسانية لحماية كوكبنا.

أسئلة وأجوبة

1. هل يشكل الكويكب 2023 UV6 تهديدًا للأرض؟

ولا يشكل الكويكب 2023 UV6 أي تهديد محتمل لكوكبنا نظرا لصغر حجمه نسبيا ولم يتم تصنيفه على أنه كويكب يحتمل أن يكون خطيرا.

2. ما حجم الكويكب 2023 UV6؟

ويبلغ عرض الكويكب 2023 UV6 حوالي 59 قدمًا، وهو مشابه في الحجم لكويكب تشيليابينسك الذي تسبب في أضرار في روسيا عام 2013.

3. كم مرة يقترب الكويكب 2023 UV6 من الأرض؟

اقترب الكويكب 2023 UV6 لأول مرة في 14 مارس 2010، حيث مر بالكوكب على مسافة 24 مليون كيلومتر. وبعد مرور اليوم، سيحدث الاقتراب التالي في 18 أبريل من العام المقبل، على مسافة 40 مليون كيلومتر.

4. ما هو مرصد فيرا سي روبين؟

مرصد فيرا سي روبن، المعروف سابقًا باسم تلسكوب المسح السينوبتيكي الكبير، هو تلسكوب مسح يقع في تشيلي. ويهدف إلى دراسة المادة المظلمة وكشف أسرار مجرة ​​درب التبانة. وسيستخدم المرصد خوارزميات مثل HelioLinc3D لتعزيز اكتشاف الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة أيضًا.