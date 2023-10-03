سر هجين الكلب والثعلب: كيف حدث ذلك؟

وفي عام 2021، تم العثور على حيوان يشبه الكلاب في منطقة سيرادو في البرازيل. أحضره رجال الإنقاذ إلى الأطباء البيطريين الذين اكتشفوا أنه هجين بين الكلاب والثعلب، وهي أول حالة مؤكدة على الإطلاق لمثل هذا الحيوان. يستكشف هذا المقال كيفية ظهور هذا الهجين الفريد ويناقش آثاره.

للتأكد من أن الحيوان كان بالفعل هجينًا بين الكلاب والثعلب، أجرى العلماء عدة اختبارات. وقاموا بفحص كروموسومات المخلوق ووجدوا أنه يحتوي على 76 كروموسومًا، مما يشير إلى احتمال تهجين بين الكلاب التي تمتلك 78 كروموسومًا وثعالب بامباس التي تحتوي على 74 كروموسومًا. بالإضافة إلى ذلك، أكد التحليل الجيني للميتوكوندريا والحمض النووي للحيوان نسبه المختلط.

يوضح المقال أنه على الرغم من أن الكلاب والثعالب تنتمي إلى عائلة Canidae، إلا أنهما نوعان متميزان. تنتمي الكلاب إلى فصيلة Canis، بينما تنتمي الثعالب إلى فصيلة Vulpes. كانت والدة الكلب والثعلب الهجين من ثعلب بامباس. يشير عالم الأحياء رولاند كايز إلى أن الأنواع تتكاثر عادةً مع نوعها الخاص بها، ولكن يمكن أن يحدث التهجين في الحالات التي يكون فيها أحد الأنواع شائعًا والآخر نادرًا.

يُعتقد أن المناطق المتداخلة لثعالب بامباس والكلاب الأليفة، فضلاً عن ممارسة التخلي عن الكلاب في المناطق الطبيعية، ربما أدت إلى تكاثرها. قد يلعب تغير المناخ وفقدان الموائل أيضًا دورًا في تعزيز التهجين مع تكيف الأنواع مع البيئات الجديدة.

ومن المؤسف أن الكلب والثعلب الهجين، المسمى دوجكسيم، مات في وقت سابق من هذا العام في ظروف غير معروفة. وتحقق الحكومة البرازيلية حاليًا في وفاته.

يثير اكتشاف هجين الكلب والثعلب أسئلة مثيرة للاهتمام حول مرونة حدود الأنواع وإمكانية التهجين بين الحيوانات ذات الصلة البعيدة. ومع استمرار العلماء في دراسة وفهم هذه الظواهر، فإنها تسلط الضوء على مدى تعقيد وتنوع العالم الطبيعي.

مصادر:

– ناشيونال جيوغرافيك: [رابط]

- التلغراف: [الرابط]

– الموقع الإلكتروني لمعهد النشر الرقمي متعدد التخصصات (MPDI): [الرابط]

– إنكوايرر تك: [الرابط]