مطاردة التفاعلات بين البكتيريا: رؤى حول السلوك الجماعي

طور باحثون من معهد ماكس بلانك للديناميكيات والتنظيم الذاتي نموذجًا جديدًا يوضح كيف يمكن لمطاردة التفاعلات بين الأنواع البكتيرية أن تحفز أنماطًا ديناميكية في تنظيمها. وسلطت النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Physical Review Letters، الضوء على آليات السلوك الجماعي في المجموعات البكتيرية.

يركز النموذج على التفاعل غير المتبادل بين نوعين من البكتيريا، حيث يطارد أحد النوعين الآخر بينما يهدف الآخر إلى الصد. اكتشف الباحثون أن تفاعل المطاردة والتجنب وحده يكفي لتشكيل أنماط بنيوية. ويعتمد النمط المحدد الذي يظهر على قوة التفاعل. ومن المثير للاهتمام أن البكتيريا الفردية تبدو وكأنها تتحرك بطريقة غير منتظمة، حيث يصبح النمط الهيكلي مرئيًا فقط على مستوى أعلى من التنظيم.

اقترحت الدراسات السابقة نماذج تتضمن التفاعلات بين الأنواع وداخلها لتشكيل الأنماط. ومع ذلك، يوضح هذا النموذج الجديد أن وجود الحركة البكتيرية، بدلاً من الالتصاق أو المحاذاة، يكفي لإنشاء هياكل فائقة معقدة تشمل ملايين الأفراد.

ما يجعل هذا النموذج أكثر أهمية هو إمكانية تطبيقه خارج نطاق الأنواع البكتيرية. ويمكن استخدامه لفهم السلوكيات الجماعية الأخرى مثل تلك التي لوحظت في السباحين الصغار الذين يتم التحكم فيهم بالضوء، والحشرات الاجتماعية، والمجموعات الحيوانية، والأسراب الروبوتية. من خلال النظر في الأنواع والتفاعلات المتعددة، يوفر النموذج نظرة ثاقبة لتشكيل هياكل واسعة النطاق في الشبكات التي تحتوي على العديد من المكونات.

يساهم هذا البحث في فهمنا لكيفية ظهور التفاعلات الفردية للسلوك الجماعي والتنظيم الذاتي في الأنظمة البيولوجية المختلفة. إنه يفتح آفاقًا جديدة للدراسة والتنبؤ بالأنماط المعقدة في مجموعات سكانية متنوعة.

المصدر: جمعية ماكس بلانك