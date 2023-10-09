تحليل التوهجات أثناء عبور TRAPPIST-1

تقدم هذه الدراسة التحليل الأول للتحليل الطيفي للأشعة تحت الحمراء القريبة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي للتوهجات النجمية التي تمت ملاحظتها أثناء عبور الكواكب الخارجية الصخرية في نظام TRAPPIST-1. تم إجراء الملاحظات باستخدام أدوات NIRISS وNIRSpec، التي تغطي الأطوال الموجية من 0.6 إلى 3.5 ميكرومتر.

خلال أحداث عبور TRAPPIST-1b، وf، وg، تمت ملاحظة ما مجموعه أربعة توهجات. ركز التحليل على قياس انبعاث الخط وتوصيف استمرارية التوهج. تضمنت الخطوط المرصودة Hα و Pα-Pϵ و Brβ و He I .0.7062μm وخطين Ca II للأشعة تحت الحمراء الثلاثية (IRT) وخط He I IRT.

أحد النتائج المثيرة للاهتمام هو اكتشاف انبعاثات خطي Pα وBrβ أثناء التوهجات، وهو ما لم يتم ملاحظته من قبل. تم وصف الانبعاث المستمر لجميع التوهجات الأربعة جيدًا من خلال انبعاث الجسم الأسود مع درجة حرارة فعالة أقل من 5300 كلفن، وهي أقل من درجات الحرارة التي يتم ملاحظتها عادةً عند الأطوال الموجية الضوئية.

بحثت الدراسة أيضًا في تأثير التوهجات على أطياف العبور. تم دمج الأطياف 0.6–1 ميكرومتر مع استجابة TESS لقياس معدل التوهج لـ TRAPPIST-1 في ممر نطاق TESS. لقد وجد أن التوهجات ذات الطاقات البالغة 1030 إرج، وهي كبيرة بما يكفي للتأثير على أطياف العبور، تحدث بمعدل 3.6+2.1−1.3 أحداث التوهج.

بشكل عام، يوفر هذا التحليل رؤى قيمة حول سلوك التوهجات أثناء عبور الكواكب الخارجية لنظام TRAPPIST-1. يساهم اكتشاف خطوط الانبعاث الجديدة وتوصيف انبعاث التوهج المستمر في فهمنا للنشاط النجمي وتأثيره على عمليات رصد الكواكب الخارجية.

مصادر:

- "منحنيات ضوء النطاق العريض للعبور المتأثر بالتوهج لـ TRAPPIST-1b وf" - astro-ph.SR