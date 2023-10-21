Chandrayaan-4: الخطوة التالية في استكشاف القمر لـ ISRO

تتعاون الهند واليابان في مشروع طموح لاستكشاف القمر يسمى مهمة Chandrayaan-4، والمعروف أيضًا باسم مشروع استكشاف القمر القطبي (LUPEX). يهدف هذا الجهد المشترك بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إلى استكشاف القطب الجنوبي للقمر.

من المقرر إطلاق مهمة Chandrayaan-4 في عام 2026. وستكون ISRO مسؤولة عن بناء مركبة الهبوط على القمر، والتي ستكون بمثابة الواجهة الحاسمة بين المركبة الجوالة وسطح القمر. ومن ناحية أخرى، ستشرف وكالة استكشاف الفضاء اليابانية على إطلاق المهمة وتوفير المركبة القمرية نفسها. وسيتم تجهيز المركبة بأدوات علمية متقدمة للقيام بمهام الاستكشاف الخاصة بها.

ويشكل استكشاف القطب الجنوبي للقمر اهتماما كبيرا للعلماء والباحثين لأنه يعتقد أنه يحتوي على موارد قيمة مثل الجليد المائي. ومن خلال دراسة هذه المنطقة، يأمل العلماء في الحصول على فهم أعمق للتاريخ الجيولوجي للقمر وإمكانات الاستكشاف البشري في المستقبل.

تعتمد مهمة Chandrayaan-4 على نجاح المهمات القمرية السابقة التي أجرتها كل من الهند واليابان. انطلقت مهمة تشاندرايان-1 الهندية في عام 2008 وحققت اكتشافات مهمة، بما في ذلك الكشف عن جزيئات الماء على القمر. كما قدمت مهمة سيلين اليابانية، التي تم إطلاقها في عام 2007، معلومات قيمة عن سطح القمر.

يتيح التعاون بين ISRO وJAXA تبادل الخبرات والموارد والبيانات العلمية، مما يجعل مهمة Chandrayaan-4 أكثر تأثيرًا. إنه يجسد التعاون الدولي والتآزر الضروري لتعزيز استكشاف الفضاء وتوسيع معرفتنا بالكون.

وبينما نتطلع إلى إطلاق مهمة Chandrayaan-4 في عام 2026، يمكننا أن نتوقع اكتشافات ورؤى جديدة ومثيرة حول القطب الجنوبي للقمر. يمثل هذا الجهد المشترك بين الهند واليابان علامة بارزة في استكشاف القمر ويمهد الطريق للمساعي المستقبلية في استكشاف الفضاء.

التعاريف:

– مهمة Chandrayaan-4: مشروع استكشاف القمر القطبي (LUPEX)، وهي مبادرة مشتركة لاستكشاف القمر بين ISRO وJAXA.

- ISRO: منظمة أبحاث الفضاء الهندية.

- جاكسا: الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي.

مصادر:

– بكسلز (مصدر الصورة)

– ANI (مصدر المعلومات حول مهمة Chandrayaan-4)