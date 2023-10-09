مهمة Chandrayaan-4: المسعى القمري التالي لـ ISRO

أصبحت مهمة Chandrayaan-4 موضع التركيز مع اختتام منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) مهمتها Chandrayaan-3. في حين أن فرص حدوث مهمة Chandrayaan-4 منخفضة، فقد تحول كل الاهتمام نحو هذه البعثة القمرية الجديدة. يهدف هذا المشروع، المعروف رسميًا باسم مهمة استكشاف القطب القمري (Lupex)، إلى استكشاف القطبين القمريين.

اكتسبت مهمة Chandrayaan-4 قوة جذب بعد أن واجهت ISRO انتكاسات مع مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyan على القمر. ونظرًا لأنها من المحتمل أن تكون معطلة، فإن إحياء مهمة Chandrayaan-4 سيكون معجزة. ومع ذلك، فإن ISRO عازمة على المضي قدمًا في استكشاف القمر الجديد.

وفي عام 2017، تعاونت ISRO مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، حيث وقعت اتفاقية لتعزيز المهام القمرية. ومهدت هذه الشراكة الطريق لجهود مشتركة في استكشاف أسرار القمر. وتعد مهمة Chandrayaan-4 إحدى نتائج هذا التعاون، مما يدل على الرؤية المشتركة لكلتا المنظمتين.

تهدف مهمة استكشاف القطب القمري (Chandrayaan-4) إلى الكشف عن معلومات قيمة حول قطبي القمر. تتمتع هذه المناطق بأهمية علمية كبيرة، لأنها قد تحتوي على موارد مثل الجليد المائي وقد تكون بمثابة مواقع محتملة لجهود الاستعمار البشري في المستقبل.

على الرغم من أنه لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل محددة حول مهمة Chandrayaan-4، فمن المتوقع أن تعتمد على المعرفة المكتسبة من المهام السابقة. إن تفاني ISRO في استكشاف الفضاء وتعاونها مع JAXA سيساهم بلا شك في نجاح رحلة استكشافية إلى القمر.

في الختام، في حين أن فرص إحياء مهمة Chandrayaan-4 لا تزال ضئيلة، فقد أصبحت النقطة المحورية لـ ISRO مع اختتام مهمة Chandrayaan-3. مع اقتراب مهمة Lupex، تشير شراكة ISRO مع JAXA إلى مستقبل مشرق لاستكشاف القمر، وفتح أسرار القمر وإمكاناته للمشاريع البشرية المستقبلية.

مصادر:

- إيسرو