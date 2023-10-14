مهمة Chandrayaan-4: استكشاف القطب الجنوبي للقمر

شاركت الهند واليابان في مهمة مهمة لاستكشاف القمر تُعرف باسم مهمة Chandrayaan-4، والتي يشار إليها أيضًا باسم مشروع LUPEX. يهدف هذا الجهد التعاوني بين وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) إلى إطلاقه في عام 2026 مع وضع أهداف محددة في الاعتبار.

الهدف الأساسي لمهمة Chandrayaan-4 هو استكشاف القطب الجنوبي للقمر. وتحظى هذه المنطقة من القمر باهتمام كبير من العلماء حيث يعتقد أنها تحتوي على الماء. وستركز المهمة على التحقق من وجود الماء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

ولتحقيق هذا الهدف، ستكون ISRO مسؤولة عن بناء مركبة الهبوط على القمر، بينما ستشرف JAXA على إطلاق المهمة وتوفير المركبة القمرية. سيتم تجهيز المركبة بأدوات علمية للبحث بشكل مستقل عن الماء وحتى الحفر على سطح القمر لجمع عينات لتحليلها.

إن وجود الماء على القمر له أهمية كبيرة لاستكشاف القمر في المستقبل والمستوطنات البشرية المحتملة. يمكن استخدام الماء لأغراض مختلفة، مثل الشرب والري وحتى كمصدر للأكسجين لأنظمة دعم الحياة. من خلال استكشاف القطب الجنوبي للقمر والتحقق من وجود الماء، ستساهم مهمة Chandrayaan-4 ببيانات قيمة لفهمنا للقمر وموارده.

يُظهر هذا الجهد التعاوني بين الهند واليابان روح التعاون الدولي في استكشاف الفضاء. ومن خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما، يهدف كلا البلدين إلى تحقيق اكتشافات وتقدمات رائدة في مجال استكشاف القمر.

مصادر:

– مصدر الصورة: بيكسلز

- ISRO (منظمة أبحاث الفضاء الهندية)