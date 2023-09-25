محاولات ISRO لإقامة اتصال مع فيكرام لاندر وبراجيان روفر باءت بالفشل

تواجه منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) تحديات في إقامة اتصالات مع مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان التابعة لمهمة تشاندرايان -3. هبط هؤلاء المستكشفون القمريون في المنطقة القطبية الجنوبية القمرية المجهولة في 23 أغسطس بعد رحلة استغرقت 40 يومًا عبر الفضاء.

على الرغم من المحاولات المتعددة، لم تتلق ISRO أي إشارات من مركبة الهبوط والمركبة الجوالة. تم وضع الجهاز في وضع السكون في 2 سبتمبر بعد إكمال مهامه الأولية. نجحت المركبة في استكشاف سطح القمر لمسافة تزيد عن 100 متر، مما يؤكد وجود عناصر مختلفة مثل الكبريت والحديد والأكسجين. ومع ذلك، منذ ذلك الحين، لم تتمكن ISRO من إحياء النظام.

ستواصل ISRO جهودها لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة حتى غروب القمر التالي في 30 سبتمبر. ولا تزال الوكالة تأمل في أن يؤدي شروق الشمس على Shivshakti Point، حيث توجد المعدات، إلى إعادتهما إلى الحياة. ومع ذلك، هناك عدم يقين بشأن متى سيتم الاتصال بالأدوات.

كانت فرص الإحياء ضئيلة دائمًا بسبب البيئة القمرية القاسية أثناء الليل الطويل. وفقًا لنيليش إم ديساي، مدير مركز التطبيقات الفضائية، إذا نجت الإلكترونيات من درجة الحرارة الباردة، فهناك فرصة بنسبة 50-50 بالمائة للانتعاش. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن المهمة قد حققت أهدافها بالفعل.

لقد دخلت مهمة Chandrayaan-3 التاريخ بالفعل لأنها تمثل أول هبوط سلس ناجح للهند على المنطقة القطبية الجنوبية القمرية. على الرغم من الصمت الحالي من مركبة الإنزال والمركبة الجوالة، فقد خطت المهمة خطوات كبيرة في استكشاف القمر. تواصل ISRO جهودها لإعادة الاتصالات، والعالم ينتظر الإحياء الناجح لهؤلاء السفراء القمريين.

مصادر:

– الهند اليوم.in